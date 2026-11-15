Romário kifakadt – „Ancelotti, elég volt! Szedd a sátorfádat, és takarodj!”

„Ancelotti, elég volt! Szedd a sátorfádat, és takarodj! Ezt már nem bírjuk tovább! Senki sem vonja kétségbe a múltadat, a futball egyik legnagyobb edzője vagy, de ez klubszinten volt igaz. A brazil válogatottnál eddig semmit, de abszolút semmit nem mutattál fel” – fakadt ki az Instagramon Romário.

A brazil válogatottban 70 alkalommal pályára lépő, és 55 gólt szerző támadó nemcsak a Japán elleni meccs végén reklamálásért piros lapot kapó Carlo Ancelottit vette célba, a brazil szövetség elnökét, Samir Xaudot is felszólította, küldje el az olasz szakembert: „Fiatal vagy, és hiszem, hogy a legjobbat akarod a futballunknak. Itt az ideje, hogy megmutasd: van bátorságod döntést hozni. A francba is, elnök úr, mondják meg Ancelottinak, hogy húzzon a fenébe! A válogatott mezével nem lehet szórakozni. Épp elég szégyenben volt már részünk, nem kockáztathatjuk meg, hogy újabb világbajnokságot dobjunk a kukába”.