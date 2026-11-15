Romário kifakadt – „Ancelotti, elég volt! Szedd a sátorfádat, és takarodj!”

L. M.L. M.
2026.11.15. 14:06
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Romário nem szeretné, ha Carlo Ancelotti maradna a brazil válogatott szövetségi kapitánya (Fotók: Getty Images)
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Brazília brazil válogatott Carlo Ancelotti Romário
Mint beszámoltunk róla, Japán 3–2-re legyőzte Brazíliát a két válogatott Szingapúrban rendezett felkészülési mérkőzésén, szombaton. A brazilok vereségét követően ismét felerősödtek a szövetségi kapitányt, Carlo Ancelottit kritizáló hangok, most éppen Romário fogalmazott meg éles üzenetet az Instagram-oldalán.

„Ancelotti, elég volt! Szedd a sátorfádat, és takarodj! Ezt már nem bírjuk tovább! Senki sem vonja kétségbe a múltadat, a futball egyik legnagyobb edzője vagy, de ez klubszinten volt igaz. A brazil válogatottnál eddig semmit, de abszolút semmit nem mutattál fel” – fakadt ki az Instagramon Romário. 

A brazil válogatottban 70 alkalommal pályára lépő, és 55 gólt szerző támadó nemcsak a Japán elleni meccs végén reklamálásért piros lapot kapó Carlo Ancelottit vette célba, a brazil szövetség elnökét, Samir Xaudot is felszólította, küldje el az olasz szakembert: „Fiatal vagy, és hiszem, hogy a legjobbat akarod a futballunknak. Itt az ideje, hogy megmutasd: van bátorságod döntést hozni. A francba is, elnök úr, mondják meg Ancelottinak, hogy húzzon a fenébe! A válogatott mezével nem lehet szórakozni. Épp elég szégyenben volt már részünk, nem kockáztathatjuk meg, hogy újabb világbajnokságot dobjunk a kukába”.

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Az ázsiaiak a 90+1. percben szerezték a győztes gólt; Carlo Ancelottival a kispadon ötödször kapott ki az ötszörös világbajnok, amelynél az edzőt és Raphinhát is kiállították a hosszabbításban.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Japán–Brazília 3–2 (Kubo 15., Nakamura 19., Szakamoto 90+1., ill. Vinícius Júnior 33., 75.)

Brazília brazil válogatott Carlo Ancelotti Romário
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