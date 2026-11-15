Több mint 11 év után ismét profi mérkőzésen lépett pályára Ronaldinho

L. M.L. M.
2026.11.15. 18:47
Ronaldinho újra a pályán (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ravenna Ronaldinho Serie C
Miután a nyáron aláírt az olasz harmadosztályú (Serie C) Ravennához, most be is mutatkozott a bajnokságban Ronaldinho, aki egy félidőt töltött a pályán a Forli elleni mérkőzésen.

Fejpánt, kesztyű, 10-es mez, az ikonikus mosoly – 2015 szeptembere után ismét profi labdarúgó-mérkőzésen lépett pályára 2005 aranylabdása, Ronaldinho. A bongyor fürtök ugyan már a múlté, a sebesség is megkopott, de a 46 éves játékos technikai tudása még mindig a régi, szögleteivel, passzaival hívta fel magára a figyelmet. A brazil válogatottal 2002-ben világbajnokságot nyerő támadó 45 percet kapott a Ravenna FC csapatában a Forli elleni rangadón, ráadásul csapata vezető góljában is szerepet vállalt – az övé volt Giulio Donati találatánál a gólpasszt megelőző átadás.

Természetesen telt ház várta a csapatokat a 12 ezer férőhelyes stadionban, ahol a szurkolók mellett Ronaldinho korábbi csapattársa, Dida is a tiszteletét tette. „Annyira örülök ennek a lehetőségnek. Ez itt történelem, történelemnek vagyunk a tanúi” nyilatkozta az olasz Sky Sportsnak.

 

Ravenna Ronaldinho Serie C
Legfrissebb hírek

Ronaldinho november 15-én debütál az olasz harmadosztályban

Olasz labdarúgás
2026.10.23. 18:31

„Nemcsak Argentína mond köszönetet neked, hanem az egész világ” – csapattársai búcsúztak Messitől

Minden más foci
2026.10.07. 09:28

Ronaldinho is beszáll?! A fennmaradásért harcol a francia kosárbajnok

Kosárlabda
2026.08.12. 13:38

Nem jelent meg a Spezia edzőtáborában Nagy Ádám, közeledhet a Fradihoz – sajtóhír

Légiósok
2026.07.14. 15:10

Legendák a lelátón

Foci vb 2026
2026.06.21. 11:38

Ronaldinho aláírt az olasz harmadosztályba, de nem fog játszani

Olasz labdarúgás
2026.06.20. 19:59

„Néha reggel nem volt kedve edzeni” – Ronaldinhóról beszélt a korábbi MTK-edző

Spanyol labdarúgás
2025.11.26. 18:32

Ronaldinho adja át az Aranylabdát – sajtóhír

Minden más foci
2025.09.20. 15:12