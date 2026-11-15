Több mint 11 év után ismét profi mérkőzésen lépett pályára Ronaldinho

Fejpánt, kesztyű, 10-es mez, az ikonikus mosoly – 2015 szeptembere után ismét profi labdarúgó-mérkőzésen lépett pályára 2005 aranylabdása, Ronaldinho. A bongyor fürtök ugyan már a múlté, a sebesség is megkopott, de a 46 éves játékos technikai tudása még mindig a régi, szögleteivel, passzaival hívta fel magára a figyelmet. A brazil válogatottal 2002-ben világbajnokságot nyerő támadó 45 percet kapott a Ravenna FC csapatában a Forli elleni rangadón, ráadásul csapata vezető góljában is szerepet vállalt – az övé volt Giulio Donati találatánál a gólpasszt megelőző átadás.

Természetesen telt ház várta a csapatokat a 12 ezer férőhelyes stadionban, ahol a szurkolók mellett Ronaldinho korábbi csapattársa, Dida is a tiszteletét tette. „Annyira örülök ennek a lehetőségnek. Ez itt történelem, történelemnek vagyunk a tanúi” – nyilatkozta az olasz Sky Sportsnak.