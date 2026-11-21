Vajon a forró parázson is átsétálnának a manchesteri játékosok Pochettino kedvéért?
A hét közepén érkezett meg a Manchester Unitedhez a frissen kinevezett vezetőedzője, Mauricio Pochettino rögtön rangadóval kezd, vasárnap a Liverpool otthonában lép pályára a Vörös Ördögök csapata. A rajt nyilván fontos, a folytatás azonban sokkal inkább az lesz! Hogy milyen lesz a United az argentin edző keze alatt, arra Márkus Ádámmal, a Spíler kommentátorával, és Galambos Dániellel, a Nemzeti Sport újságírójával kerestük a választ.
A két szakértővel többek között arra kerestük a választ, hogy vajon Mauricio Pochettino mennyire számít modern edzőnek 2026-ban, hogy a keret mennyire alkalmas arra a játékra, amelyet az argentin látni szeretne a pályán. De Márkus Ádám és Galambos Dániel az NSO Tv kérdésére azt is elárulta, mire számít vasárnap, amikor is a Manchester United a Liverpoolhoz látogat az Anfieldre, ahol minden bizonnyal ott lesz a pályá Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ, VASÁRNAP
17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
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