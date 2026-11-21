A két szakértővel többek között arra kerestük a választ, hogy vajon Mauricio Pochettino mennyire számít modern edzőnek 2026-ban, hogy a keret mennyire alkalmas arra a játékra, amelyet az argentin látni szeretne a pályán. De Márkus Ádám és Galambos Dániel az NSO Tv kérdésére azt is elárulta, mire számít vasárnap, amikor is a Manchester United a Liverpoolhoz látogat az Anfieldre, ahol minden bizonnyal ott lesz a pályá Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.