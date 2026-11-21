NEM ÚGY SIKERÜLT az első tizenhárom forduló a Kisvárdának, ahogy a klubnál remélték, az együttes utolsó helyezettként érkezik szombaton a Szusza Ferenc Stadionba az Újpest elleni mérkőzésre. A várakozás alatti szereplés nem maradt következmények nélkül: a Puskás Akadémiától elszenvedett hazai 1–0-s vereség másnapján, november 8-án Supka Attila vezetőedzővel közös megegyezéssel szerződést bontottak, egy nappal később pedig az is kiderült, az NB II-es Kazincbarcikától érkező Kuttor Attilára vár a feladat, hogy a csapatot az élvonalban tartsa. Az ötvenhat esztendős szakember fél év elteltével kapott újra NB I-es padot, legutóbbi meccsén az élvonalban május 15-én 2–2-es döntetlent játszott a Kazincbarcikával a Nyíregyháza vendégeként.

„Az edzésmunka alapján szemmel látható, hogy az első osztályba kerültem, ezt a meccseken is be kell tudnunk bizonyítani – nyilatkozta a klub honlapjának a korábbi 19-szeres válogatott labdarúgó. – Nagyon sűrű és kiegyenlített a mezőny, nem telt még el annyi forduló a bajnokságból, hogy a jelenlegi helyezésből messzemenő következtetéseket le lehetne vonni. Arra készülünk és azt szeretnénk, hogy a bajnokság végén biztosan a vonal felett legyen a csapat neve. Bárhol is lépjünk pályára, mindig a győzelem reményében játszunk, így lesz Újpesten is. Tudjuk, hogy az ellenfél jó erőkből áll, és hazai pályán maga mögött tudhatja a szurkolóit is. Azért vagyunk sportemberek, hogy ilyen helyzetben is a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból, szeretnénk eredményesek lenni.”

Érdemes megjegyezni, hogy az eddig lejátszott tizenhárom fordulóban csak két olyan bajnoki akad, amelyen a Kisvárda egynél több gólt kapott (pályaválasztóként 4–2-es vereség éppen az Újpest ellen, és 2–1-es zakó Nyíregyházán), és bár öt mérkőzést is elveszített, ennél a mezőnyben három csapat, a ZTE FC (8), a Nyíregyháza Spartacus (7) és az MTK Budapest (6) is többet bukott. Persze a tabella megmutatja, a döntetlenekkel nem nagyon lehet haladni, márpedig a Várda hatot is játszott, és ha azokból csak kettőt megnyert volna, most a hetedik Vasassal azonos pontszámmal állna… Két győzelme közül az utóbbit két és fél hónappal ezelőtt, szeptember 5-én aratta az együttes (2–1 a Hidegkuti Nándor Stadionban), nem kérdés, minél előbb égető szüksége lenne a harmadikra. Mindenesetre Soltész Dominik azt reméli, az a harmadik már szombaton megszületik, bár azzal is tisztában van, az Újpest saját szurkolótábora előtt különösen veszélyes ellenfél. A 25 éves labdarúgó nem hétköznapi riválisként tekint a lila-fehérekre, ugyanis 2021 augusztusában, még a DVSC játékosaként az Újpest ellen mutatkozott be az első osztályban, ráadásul siker­élménnyel, hiszen 0–2-nél állt be, a végeredmény pedig 2–2 lett.

Kuttor Attila gyaníthatóan győzelemről szeretne beszélni

„Az első NB I-es mérkőzésemet az Újpest ellen játszottam, egyértelműen szép emlék, jó kimondani, hogy mostanra túl vagyok az ötvenedik fellépésen is – mondta Soltész Dominik. – Ha visszatekintek egészen a gyerekkoromig, rengeteg olyan élethelyzet akadt, amikor egyetlen meccs is elérhetetlennek tűnt, ám sohasem adtam fel, keményen dolgoztam, és a munka kifizetődött. Sajnos, az idény eddigi szakasza nem úgy alakult, ahogy reméltük, nagyon frusztráló, hogy pillanatnyilag az utolsó helyen állunk. Nagyjából két hete dolgozunk együtt Kuttor Attilával, még mindig az ismerkedés fázisában vagyunk, ám sorozatban jönnek a meccsek, időből van a legkevesebb. A mezőny nagyon kiegyenlített, győzelem esetén két-három helyet is előre lehet lépni, de azzal is tisztában vagyunk, nehéz kilencven perc vár ránk. Rengeteg párharcra, hajtós mérkőzésre számítok, amelyen három pontot akarunk szerezni! A Kisvárdának mindenképpen benn maradóként kell zárnia a bajnokságot, ez a legfontosabb – mégpedig az elérhető legjobb pozíció­ban.”

NB I

14. FORDULÓ

Szombat

13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

vasárnap

13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!