Barcelona: Cubarsí megsérült, veszélyben a hétvégi játéka
Hivatalos oldalán közölte a spanyol első osztályban (La Liga) szereplő FC Barcelona, hogy Frenkie de Jong után Pau Cubarsí is sérülés szenvedett.
A Holland Labdarúgó-szövetség szombaton jelentette be, hogy Frenkie de Jong kisebb sérülést szedett össze a válogatott görögök elleni összecsapásán. Ezt most a klubja, az FC Barcelona is megerősítette, ugyanakkor a katalánok jelezték, De Jong már pályán lehet a hétvégi, Villarreal elleni bajnokin.
Ez azonban nem biztos Pau Cubarsí esetében, aki a csípőhorpasz izmában szenvedett sérülést az Anglia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A „gránátvörös-kékek” közleménye szerint a felépülésének gyorsaságától függ, hogy játszhat-e.
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