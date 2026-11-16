Barcelona: Cubarsí megsérült, veszélyben a hétvégi játéka

A Holland Labdarúgó-szövetség szombaton jelentette be, hogy Frenkie de Jong kisebb sérülést szedett össze a válogatott görögök elleni összecsapásán. Ezt most a klubja, az FC Barcelona is megerősítette, ugyanakkor a katalánok jelezték, De Jong már pályán lehet a hétvégi, Villarreal elleni bajnokin.

Ez azonban nem biztos Pau Cubarsí esetében, aki a csípőhorpasz izmában szenvedett sérülést az Anglia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A „gránátvörös-kékek” közleménye szerint a felépülésének gyorsaságától függ, hogy játszhat-e.