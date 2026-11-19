A Santos a 92. percben harcolta ki a győzelmet Gabriel Barbosa góljával a magyar idő szerint csütörtök hajnalban véget ért mérkőzésen, a lefújás után pedig Neymar kikelt magából, miután a hazai szurkolók provokálták és gúnyolták a 34 éves brazil támadót – arról nem szólnak a híradások, a drukkerek mit kiabáltak neki.

„Jó lenne ezt befejezni. Mentek a másodosztályba, idióták, megszívjátok! Nem ártana tisztelnetek engem, lúzerek!” – idézi a Foot Mercato a Bajnokok Ligája-győztes játékos szavait. A Coritiba egyébként jelenleg nem áll kiesésre, a 20 csapatos bajnokságban a 13. helyet foglalja el a tabellán, míg a Santos a nyolcadik 35 forduló után.

Neymar – akinek 16 találkozón nyolc gólja és három gólpassza van a bajnokságban – ezen a mérkőzésen tért vissza a csapatba, miután letöltötte kétmeccses eltiltását, melyet az október 25-i, Bahia elleni bajnokin (1–1) begyűjtött piros lapja miatt kapott. Volt négy lövése, kétszer eltalálta a kaput is, de bevenni nem tudta.