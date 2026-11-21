„Nem állt szándékomban fenyegetni a játékvezetőt” – Tóth Gabriellát eltiltották
A Debrecen elleni, 38–28-ra elveszített bajnokin a Mosonmagyaróvári KC irányítója, Tóth Gabriella arcon ütötte Hámori Konszuélát, amiért piros lapot kapott, majd reklamálás után a kék lapot is felmutatta neki a játékvezető, ami miatt az eset fegyelmi eljárást is maga után vont. Ennek eredményeként az MKSZ fegyelmi bizottsága egy meccsre tiltotta el Tóthot, amit a Vasas elleni szombat délutáni bajnokin tölt le.
„A Debrecen elleni mérkőzésen történt szabálytalanságomért járó piros lap jogosságát elfogadom – nyilatkozta Tóth az eltiltása kapcsán klubja honlapjának. – A pálya elhagyásakor tett megjegyzésem és kézfogási gesztusom a pillanatnyi csalódottságomból fakadt. Nem állt szándékomban megsérteni vagy fenyegetni a játékvezetőt, ugyanakkor belátom, hogy a viselkedésem félreérthető és helytelen volt. A fegyelmi eljárás során együttműködtem, és elnézést kértem az érintett játékvezetőktől. Az egy mérkőzésre szóló eltiltást tudomásul veszem. Sajnálom, hogy a történtekkel nehéz helyzetbe hoztam a csapatomat. Levontam a tanulságot, és szeretnék minél hamarabb újra a pályán segíteni a társaimnak.”
NŐI KÉZILABDA NB I
9. FORDULÓ, SZOMBATI PROGRAM
16.00: Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)
16.00: Mol Esztergom–NEKA
17.00: Váci NKSE–Gravitáció Szombathelyi KKA