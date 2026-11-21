„A Debrecen elleni mérkőzésen történt szabálytalanságomért járó piros lap jogosságát elfogadom – nyilatkozta Tóth az eltiltása kapcsán klubja honlapjának. – A pálya elhagyásakor tett megjegyzésem és kézfogási gesztusom a pillanatnyi csalódottságomból fakadt. Nem állt szándékomban megsérteni vagy fenyegetni a játékvezetőt, ugyanakkor belátom, hogy a viselkedésem félreérthető és helytelen volt. A fegyelmi eljárás során együttműködtem, és elnézést kértem az érintett játékvezetőktől. Az egy mérkőzésre szóló eltiltást tudomásul veszem. Sajnálom, hogy a történtekkel nehéz helyzetbe hoztam a csapatomat. Levontam a tanulságot, és szeretnék minél hamarabb újra a pályán segíteni a társaimnak.”

NŐI KÉZILABDA NB I

9. FORDULÓ, SZOMBATI PROGRAM

16.00: Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)

16.00: Mol Esztergom–NEKA

17.00: Váci NKSE–Gravitáció Szombathelyi KKA