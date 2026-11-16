Teqball, börtön, divatbemutató – Ronaldinho útja Ravennáig

„Kezdődjön a varázslat” – ez volt Ronaldinho jelmondata, amikor kiderült, hogy tizenegy évvel a visszavonulása után visszatér a profi futballba, és legalább egy tétmérkőzésen pályára lép az olasz harmadosztályú Ravennában.

„Alig várom, hogy újra táncolhassak a labdával, és egy újabb gyönyörű történetet írjak Ignazio Ciprianival és a Caprani családdal. A futball mindig is az öröm forrása volt számomra, ezt a mentalitást szeretném elhozni Ravennába. Új klubszínek, új mosoly” – idézte a PSG, a Barca és a Milan korábbi, világbajnok klasszisát az ESPN. Az általa említett Ignazio Caprani klubelnöknek hatalmas szerepe volt abban, hogy létrejött az eleinte elképzelhetetlennek tűnő megállapodás, de nem győzte hangsúlyozni, hogy nem egyszerű reklámfogásról van szó. Pedig… A 46 éves brazil legenda tulajdonosi részesedést kapott a klubban, és a Ravennán keresztül reklámozhatja a saját R10 elnevezésű márkáját. A megállapodás részeként a klub négy évig viseli az R10 feliratú termékeket. És az is beszédes, hogy két nappal a találkozó előtt, pénteken repült Olaszországba, előtte egyszer sem edzett együtt a csapattal.

A mosoly megmaradt: negyvenhat évesen, Ravenna-játékosként lépett ismét pályára (Fotó: Reuters)

„Nem csak a marketingről és a nemzetközi hírnévről van szó – mondta a The Guardiannek és a La Gazzetta dello Sportnak nyilatkozó Ignazio Caprani. – Hatalmas elismerés a klubnak, hogy el tudtuk hozni Ravennába. Ő volt a példaképem, a hatása messze túlmutat a futballon. Remélem, az itteni szerepvállalása a szurkolók újabb generációját inspirálja, hogy beleszeressenek a Ravennába, és vonzónak találják a projektet, amit építeni szeretnénk.”

Ennek tudatában nehéz nem azt gondolni, hogy elsősorban reklámfogásról van szó. Ám ez vélhetően egyetlen futballszurkolót sem zavar. Ronaldinho a játékával milliók arcára csalt már mosolyt, a technikai képzettségét tekintve minden idők egyik legjobb labdarúgója (a múltidő már nem indokolt), a népszerűsége pedig egyértelműen a legnagyobb legendákéval említhető egy lapon. Nem csoda, ha jóformán mindent el lehet vele adni, és a visszavonulása óta eltelt bő tíz év jóformán folyamatos haknizással telt. Az idén áprilisban megjelent, róla szóló háromrészes dokumentumfilm-sorozat végén a bátyja, aki egyúttal az ügynöke, Roberto de Assis Moreira ecseteli, hogy hamarosan Barcelonába utaznak, néhány nappal később Grúziába mennek egy mérkőzésre, két nappal később Afrikába, onnan pedig Miamiba.

Az utóbbi években Magyarországon is többször járt, 2019-ben a budapesti teqball-világbajnokság sztárvendégeként, 2022-ben pedig a European Teqball Tour budapesti állomásának sztárvendégeként érkezett hazánkba. Mindkétszer exkluzív interjút adott a Nemzeti Sportnak, és Lisztes Krisztiánnal is játszott egy meccset. Hét éve még arról beszélt, hogy egy kecsegtető magyarországi ajánlat esetén megfontolná a visszatérést, majd hozzátette, hogy őt valószínűleg már sosem látjuk éles mérkőzésen.

A teqball nagyköveteként játszott Lisztes Krisztián ellen is (Fotó: Árvai Károly)

„Gyönyörű pályafutásom volt, a Jóisten rengeteg élménnyel ajándékozott meg, ám életem ezen szakasza már lezárult. Sok meccset, sok címet, sok egyéni díjat nyertem, ez mind szép emlék, de tétmérkőzésen engem már aligha látnak játszani. A barátokkal viszont bármikor örömmel focizom” – mondta a Nemzeti Sportnak 2019-ben.

Kár érte, nagyot szólt volna, ha mondjuk a Ferencváros, az Újpest, a Győr vagy a Debrecen színeiben tér vissza profiként, ám erre végül Ravennában került sor.

Aligha tippelt volna erre bárki 2015 szeptemberében, amikor a Fluminense színeiben a Goiás ellen 2–0-ra megnyert hazai találkozón lejátszotta az utolsónak hitt tétmérkőzését. Utána varázsolt még a Goa 5′s nevű indiai futsalcsapatban (mások mellett Ryan Giggs, Paul Scholes, és Hernán Crespo volt a csapattársa), majd pályára lépett a Delhi Dragons futsalegyüttesében is, mielőtt 2018 januárjában hivatalosan is bejelentette a visszavonulását. Azóta rengeteg marketing- és protokolleseményen vett részt, amelyek közül kiemelkedett a 2018-as vb záróünnepsége és az idei torna half time show-ja. Megkerülhetetlen persze, hogy 2020-ban a testvérével együtt börtönbe zárták Paraguay-ban, miután hamis útlevelekkel lépett be az országba. Rá jellemző, hogy az egészről fogalma sem volt, épp a szállodában videójátékozott, amikor letartóztatták. Körülbelül egy hónapig volt ténylegesen börtönben, ahol nyert egy futsaltornát. A döntőben öt gólt és hat gólpasszt jegyzett, a díj pedig egy malac volt…

Ronaldinho kalandos életet él: Paraguayban börtönbe zárták (Fotó: AFP)

Szintén nagy nyilvánosságot kapott, amikor 2024-ben a saját arcképét ábrázoló felsőben vonult végig a kifutón a párizsi divathét meglepetésvendégeként. Egy napszemüveg márkával is van együttműködése, vagyis számos területen találkozhatunk a nevével. A már említett dokumentumfilmben többször elhangzik, hogy a futball mellett a zene a másik olyan terület, ami fontos szerepet játszik az életében, van saját lemezkiadója, stúdiója, és több dala, illetve sok számban közreműködőként vett részt. A futball utáni életéről idén mesélt a Los Angeles-i Flaunt magazinnak.

„A pályafutásom befejezése után lehetőségem adódott új hobbikat felfedezni, és több idő jutott a családomra – mondta. – Mindig is magamat adtam, és ez ma sincsen másképpen. Legyen szó zenéről, hivatalos eseményről, társadalmi projektről vagy bármilyen partneri együttműködésről ez mind azt tükrözi, aki én vagyok. A futballban szerzett örökségemet már senki sem törölheti el.”

Hét percet kellett várni Ronaldinho első labdaérintésére a Forli elleni rangadón, amelyet 6500-an láttak a helyszínen. Az átlagosnál sokkal nagyobb volt az érdeklődés, a harmadosztályban szereplő klub egy 1800 férőhelyes mobillelátót is épített a találkozóra. A 46 éves brazil legenda kezdőként kapott lehetőséget, és a célja az volt, hogy megszerezze profi pályafutása 300. gólját. Erre nem került sor, ám a tervezett fél óra helyett 45 percet volt a pályán. A korábbi varázslatot hiába várták tőle, de szinte végig mosolygott, élvezte a játékot, és a 2–0-s győzelmet arató Ravenna első góljában is fontos szerepet vállalt. Az első félidő lefújása után kiment a hazai drukkerekhez és megköszönte nekik a szurkolást. A megállapodás szerint egy tétmérkőzésen kellett játszania, de ki tudja, talán lesz még folytatás. És megszületik a 300. gól is. NEM SZEREZTE MEG A 300. GÓLJÁT

HÁROM EMLÉKEZETES PILLANAT RONALDINHO PÁLYAFUTÁSÁBÓL

2002. 06. 21.

A 2002-es világbajnokság negyeddöntőjében felejthetetlen szabadrúgásgólt lőtt David Seamen kapujába, Brazília ezzel nyert 2–1-re. Később azonban piros lapot kapott, így kihagyta az elődöntőt, a németek elleni győztes fináléban (2–0) viszont ismét ott volt a pályán.

Fotó: Mark Leech/Offside

2002. 09. 19.

Ronaldinho egyetlen egyszer szerepelt magyar klubcsapat ellen tétmérkőzésen, és gólt is szerzett, amikor az UEFA-kupa első körében a PSG 3–0-ra nyert otthon az Újpest ellen. Tamási Zoltán volt a szerencsés, aki mezt cserélt a brazil legendával, aki a Megyeri úton rendezett visszavágóra nem jött el.

Fotó: AFP

2005. 11. 19.

A Barcelona 3–0-ra nyert a Santiago Bernabéu Stadionban, Ronaldinho két gólt szerzett, és varázslatos futballal ajándékozta meg a szurkolókat. Annyira zseniálisan játszott, hogy a Real Madrid drukkerei állva tapsolták meg. Ilyesmi korábban elképzelhetetlennek tűnt egy Clásicón.