Nemzeti Sportrádió

„Én vagyok minden idők legjobbja, pont” – C. Ronaldo szerint az emberek nem értékelik őt eléggé

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.12. 12:45
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Cristiano Ronaldo továbbra is magabiztos a pályafutását illetően (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó-válogatott Al-Naszr
Cristiano Ronaldo szerint ő minden idők legjobb labdarúgója, és úgy érzi, a góljai, valamint a jelenlegi formája nem kapja meg a kellő elismerést. A portugál klasszis a CNN-nek adott interjúban beszélt erről, miután a válogatottnál kialakult konfliktusa miatt a portugál szövetség fegyelmi vizsgálatot indított ellene.

Cristiano Ronaldo a szeptember végi, október eleji válogatott szünet során idő előtt távozott a portugál nemzeti csapat összetartásáról, az eset pedig nagy visszhangot váltott ki. A 41 éves támadó korábban azzal vádolta meg Jorge Jesus szövetségi kapitányt, hogy megszegte a neki tett ígéretét, és félrevezetően számolt be a történtekről.

„Az emberek nem értékelik eléggé, hogy milyen formában vagyok, és a góljaimat sem” – fogalmazott a portugál klasszis, aki klub- és válogatott szinten eddig 1337 mérkőzésen 980 gólt szerzett.

Arra a kérdésre, hogy célba vette-e az 1000 gólos álomhatárt, Ronaldo így válaszolt a CNN-nek: „A dolgoknak természetesen kell megtörténniük. Mindegy, hogy 920, 925 vagy 930 gólt szerzek, akkor is én vagyok minden idők legjobbja, pont. A számok önmagukért beszélnek. Ha elérem az ezret, az fantasztikus lesz, egy cél, de nem gondolkodom ennyire hosszú távon.”

Az Al-Naszr portugál támadója egy hónappal korábban arról beszélt, hogy valószínűleg a következő idény végén, jövő júniusban befejezi pályafutását. Amikor most ismét a jövőjéről kérdezték, nem adott egyértelmű választ: „Nem tudom, mi történik holnap. Lehet, úgy ébredek fel, hogy nincs motivációm, és többé nem akarok játszani. Egyszerűen nem tudom” – mondta.

Ronaldo korábban egy hosszú közleményben ismertette a saját álláspontját a válogatottnál történtekről. Ebben azt is hangsúlyozta, hogy nem tervezi lemondani a nemzeti csapatban való szereplést, és reméli, hogy még egy vagy akár több búcsúmérkőzésen is pályára léphet Portugália színeiben.

A közleményben kitért arra is, hogy arra kérte Jorge Jesust, kérjen bocsánatot tőle, amiért hosszú bemelegítés ellenére nem játszatta a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Ronaldo emellett azt szerette volna, ha a portugál futballistát Peléhez vagy Diego Maradonához mérhető nagyságként kezelik.

 

Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó-válogatott Al-Naszr
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