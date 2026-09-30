Nemzeti Sportrádió

„Amikor eljön az ideje, elmondom az igazságot” – elhagyta a portugál válogatottat Cristiano Ronaldo

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.30. 21:05
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Cristiano Ronaldo ígéri, a maga idejében kitálal a történtekről (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó-válogatott Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo megerősítette, hogy elhagyta a portugál labdarúgó-válogatott koppenhágai összetartását. A 41 éves csatár a közösségi oldalán közzétett üzenetben azt írta, hogy Jorge Jesus szövetségi kapitány sajtótájékoztatóját követően a Pedro Proencával, a Portugál Labdarúgó-szövetség elnökével folytatott beszélgetése után döntött a távozás mellett.
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Jorge Jesus elégedetlenségét fejezte ki azért, mert az újságírók állandóan az ötszörös aranylabdásról – aki a jelek szerint el is hagyta a válogatottat – kérdezik őt.

„A szövetségi kapitány sajtótájékoztatója után, valamint a Portugál Labdarúgó-szövetség elnökével folytatott beszélgetést követően úgy döntöttem, hogy elhagyom a válogatottat, amelyért mindig mindent megtettem.

Amikor elérkezik az ideje, elmondom majd az igazságot minden portugálnak arról, milyen okok vezettek ahhoz, hogy távozzak a nemzeti csapattól.

Most itt az ideje, hogy sok szerencsét kívánjak Portugáliának és valamennyi csapattársamnak, kivétel nélkül” – írta Cristiano Ronaldo az Instagramon.

A portugál sajtó szerint a támadó távozása összefüggésben állhat azzal, hogy Jorge Jesus korábban a kispadra ültette, majd a szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a dánok ellen sem számol vele a kezdőcsapat tagjaként.

NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA, 4. CSOPORT
Október 1., csütörtök
20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Spíler1)

 

Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó-válogatott Jorge Jesus
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