„Amikor eljön az ideje, elmondom az igazságot” – elhagyta a portugál válogatottat Cristiano Ronaldo

„A szövetségi kapitány sajtótájékoztatója után, valamint a Portugál Labdarúgó-szövetség elnökével folytatott beszélgetést követően úgy döntöttem, hogy elhagyom a válogatottat, amelyért mindig mindent megtettem.

Amikor elérkezik az ideje, elmondom majd az igazságot minden portugálnak arról, milyen okok vezettek ahhoz, hogy távozzak a nemzeti csapattól.

Most itt az ideje, hogy sok szerencsét kívánjak Portugáliának és valamennyi csapattársamnak, kivétel nélkül” – írta Cristiano Ronaldo az Instagramon.

A portugál sajtó szerint a támadó távozása összefüggésben állhat azzal, hogy Jorge Jesus korábban a kispadra ültette, majd a szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a dánok ellen sem számol vele a kezdőcsapat tagjaként.

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA, 4. CSOPORT

Október 1., csütörtök

20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Spíler1)