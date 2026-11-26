Oliver Bearman múlt hétvégén, Las Vegasban csalódottságát fejezte ki azt illetően, hogy továbbra sem volt érvényes szerződése a 2027-es szezonra, és elfogadhatatlannak nevezte a kialakult helyzetet. A brit pilóta hozzátette, bízik benne, hogy minél hamarabb megoldódik a helyzet, és még az év vége előtt jó hírekkel szolgálhat.



Arról szó sem volt, hogy a Haas meg szeretne válni a brit pilótájától, a csapatfőnök, Komacu Ajao is hangsúlyozta, mindkét fél folytatni szeretné az együttműködést, és biztosra vette, hogy megállapodnak. Bearman szintén leszögezte, hogy a Haasnál akar maradni, és kizárta azt a lehetőséget, hogy jövőre más istállónál versenyezzen.



Annak kapcsán, hogy mi állt a késlekedés hátterében, megoszlottak a sajtóértesülések: a Motorsport.com információi szerint a Haas ajánlata nem felelt meg Bearman és a képviselői elvárásainak, míg a RacingNews365 arról számolt be, hogy a versenyző menedzsmentje más opciókat is vizsgált, melynek részeként az Alpine-nal is egyeztetett, és több alkalommal tárgyalt Flavio Briatoréval, így rövid időre Franco Colapinto helyzete is bizonytalanná vált.



A Las Vegas-i kifakadás után ugyanakkor már nem kellett sokat várni a bejelentésre: a Haas a Katari Nagydíj csütörtöki sajtónapján hivatalosan is megerősítette, hogy a brit pilóta marad a kötelékében, méghozzá 2027 végéig. Az amerikai csapat így a Bearman, Rafael Camara párossal vág neki az új szezonnak, és a bejelentéssel teljessé vált a 2027-es mezőny is.



Signing on for another season ✍️🐻 We’re excited to confirm that Ollie Bearman will continue with the team for the 2027 season. #HaasF1 #F1 | @OllieBearman https://t.co/oBrGiCrJBs — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 26, 2026



