Novák András a 45 perces műsor első felében elmondta, hogy a szövetséghez október táján érkezett az első jelzés a győri klub részéről a költségvetési hiányról, ám az operatív igazgató szerint a probléma ennél korábban kezdődött: „A jelzés az volt, hogy a költségvetésükben van egy olyan hiány, amit le is nyilatkoztak, ami nem biztos, hogy pótolható, és nem látják azt, hogy mi a kiút.”

Az igazgató hozzátette, bár egy ilyen kaliberű klub esetében óvatosan kell fogalmazni, a vezetés lépései megkérdőjelezhetők:

Azt gondolom, hogy a Győr szakmailag előremenekült, de pénzügyileg, látva ezt a helyzetet, a válságmenedzselést lehet, hogy már nyáron el kellett volna kezdeni.

A licenckérdésről is beszélt Novák András, aki elmondta, a hat éve működő szigorú rendszerben komoly következményekkel kell számolni, ha egy klub a beszállítók felé 90 napot, a játékosok fizetésével pedig 60 napot meghaladó csúszásba kerül – ahogyan az korábban a Dunaújváros vagy a Siófok esetében már megtörtént. „A fő kérdés az, hogyan kell azt elkerülni, ami talán az én időmben is volt, hogy az NB I-ben hat hónapig nem kaptam fizetést. Na ez a mai napra szűnjön meg” – fogalmazott Novák.

A sportvezető leszögezte: a csődközeli állapot egyelőre informális helyzet, mivel a szövetség nem nyomozóhatóság, és a klub felől eddig nem érkezett hivatalos tartozásról szóló adat: „Mi is olvassuk, látjuk, halljuk a híreket, informálisan minket is tájékoztatnak, de azért látva a számokat, azt gondoljuk, hogy igen komoly baj van abban a tekintetben, hogy lehet-e ezt a színvonalat tartani.”

A dunaújvárosi helyzetről is beszélt az operatív igazgató: „Nekem legalább ennyire, de ha őszinte akarok lenni, még jobban fáj a Dunaújváros helyzete. Ott nem is a jelenben, hanem a múltban keletkezett a probléma, az nem létezik, hogy a dunaújvárosi kézilabda nincs rajta a térképen. (...) Szerintem ott nagyobb vezetési hiba alakult ki, aminek ez a következménye. Ezt egyértelműen meg kell oldani, míg mondjuk a Győr esetében a végétől nem aggódom, mert majd egy jó célért fognak küzdeni, magyar játékosokkal.”

A műsorban egyéb kérdések is szóba kerültek, így például a közelgő női kézilabda Európa-bajnokság, a 2027-es női világbajnokság, a 2028-as Los Angeles-i olimpia, vagy az esetleges 2036-os budapesti olimpia.

A műsort itt tekintheti meg: