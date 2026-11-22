A szakadó hóesésben az első csúszások során két norvég, Timon Haugan és Atle Lie McGrath állt az első két helyen, mindössze egy századmásodperces különbséggel. Közülük utóbbi a második csúszásnál rálépett egy kapura és kiesett, előbbi viszont a nagy előnyéből megőrzött hat tizedmásodpercet, így simán nyert, pályafutása hetedik vk-sikerét aratva. Másodikként Haugan honfitársa, Eirik Hystad Solberg zárt, míg a dobogó harmadik fokára ‒ Solberghez hasonlóan pályafutása során először – a svájci Tanguy Nef állhatott fel.

Az osztrák születésű, de magyar színekben versenyző Leitgeb Richard ‒ a szezon első két versenyét megnyerő, összetettben éllovas brazil Lucas Pinheiro Braathenhez hasonlóan – az első futamban kiesett a nehéz körülmények között rendezett viadalon.

ALPESISÍ-VILÁGKUPA, Gurgl

MŰLESIKLÁS

1. Timon Haugan (norvég) 1:42.55 perc (53.65 másodperc/48.90 másodperc)

2. Eirik Hystad Solberg (norvég) 1:43.15 (55.02/48.13)

3. Tanguy Nef (svájci) 1:43.43 (54.43/49.00)

Az összetett vk állása 3 futam után (még 40 van hátra): 1. Lucas Pinheiro Braathen (brazil) 200 pont, 2. Loic Meillard (svájci) 151 pont, 3. Haugan 113 pont