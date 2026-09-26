Nemzeti Sportrádió

Futsal NB I: hat pontot levontak a Nyíregyházától

2026.09.26. 22:39
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Fotó: Facebook, A' Studió Futsal Nyíregyháza
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A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottsága hat pontot levont a férfi futsal NB I-ben szereplő Nyíregyháza csapatától.

A klub honlapja szerint a csapat egyik játékosa az elmúlt három mérkőzésen jogosulatlanul lépett pályára.

„Noha a mérkőzések időpontjában semmilyen problémával nem szembesültünk – a játékvezetők és az MLSZ rendszere is elfogadta a játékos engedélyét –, utólagosan, adminisztratív hibára hivatkozva az adható legszigorúbb büntetéssel, hat pont levonással sújtották klubunkat” – írták.

A határozat hatálybalépése után a nyírségiek 1 ponttal folytatják az élvonal küzdelmeit, és az utólag feltárt adminisztratív hibát a vizsgálat óta elhárították. A tabellát a mezőny egyetlen százszázalékos csapata, a Veszprém vezeti 15 ponttal. Az utolsó helyen a Kincsem Lovaspark áll, pont nélkül.

 

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