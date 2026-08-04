Az UEFA és szövetségesei akár egy másik vb-t is összehoznának, ha Infantino a színen marad

Az elmúlt napokban a Nemzeti Sport is sokat cikkezett a világbajnokság kereskedelmi jogai egy részének eladását, a FIFA Forward Enterprise létrehozását célzó titkos tárgyalásokról, illetve a Gianni Infantino által meg is hirdetett tervről, amelyet a FIFA elnöke, látván a világszintű tiltakozást, időközben visszavonni kényszerült, ám a lavinát nem tudta megállítani.

A regionális tagszövetségek közül az UEFA hivatalos közleményben egyértelművé tette, hogy a történtek miatt megingott a bizalma Infantinóban. A svájci sportdiplomata tíz éve vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget, a jövő márciusi választáson újra versenybe kíván szállni, ám ezt az UEFA és a körülötte szerveződő csoport mindenképpen meg akarja akadályozni – ennek egyik eszköze a már belengetett különféle bojkottoknál és engedetlenségi akcióknál jóval erősebb érvnek szánt „alternatív világbajnokság”.

Az angol The Times szerint nem másról van szó, mint az UEFA 2017-ben már bedobott tervének, az egész világot átfogó Nemzetek Világligája (Global Nations League) ötletének felmelegítéséről, amely mögé állítólag odaállt az Észak- és Közép-Amerika, továbbá a karibi térség válogatottjait tömörítő CONCACAF, valamint az ázsiai szövetség (AFC). (Az első kettőben már működik Nemzetek Ligája, és a harmadik is jelezte megszervezésének szándékát, akárcsak az afrikai szövetség.)

Az angol lap név nélkül idéz is egy forrást, amely szerint az egyelőre távolságtartó kontinentális szövetségeknek is érdekükben áll majd a csatlakozás a lázadókhoz – ha valóban megtörténik a szakítás: „Minden készen áll, innen már nincs visszaút. Vajon a kiemelkedő dél-amerikai válogatottak kivel játszanak majd szívesebben, Franciaországgal és Spanyolországgal, vagy Libanonnal és Dzsibutival?”

Bár az „alternatív vb” egyelőre csupán zsarolási eszköznek tűnik, a tekintélyes La Gazzetta dello Sport szán néhány szót a várható menetrendnek: a kontinensek saját NL-jeiből a legjobbak kerülnének be a Nemzetek Világligájába, annak keretében hét „mini vb-t” rendeznének egyenként nyolc válogatottal (negyeddöntő, elődöntő, döntő egy helyszínen). A Világligába bejutókból az erőviszonyok kiegyenlítettségére ügyelve állítanák össze a nyolcasokat – azaz lenne egy „csúcstorna” is, vélhetően elsősorban európai és dél-amerikai válogatottakkal.

Egyelőre ennyit lehet tudni a szervezkedésről – kíváncsian várjuk a folytatást.