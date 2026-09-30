Nemzeti Sportrádió

A Svájci Labdarúgó-szövetség megvonta a bizalmat Gianni Infantinótól

2026.09.30. 19:27
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Gianni Infantino (Fotó: Getty Images)
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FIFA Nemzetközi Labdarúgó-szövetség FIFA-elnökválasztás Gianni Infantino
A Svájci Labdarúgó-szövetség (SFV) megvonta támogatását a nemzetközi szövetség (FIFA) svájci születésű elnökétől, Gianni Infantinótól.

Júniusban a szövetség még úgy nyilatkozott, hogy támogatja a hivatalban lévő elnök jelöltségét a jövő évi FIFA-elnökválasztáson. A szervezet álláspontja azonban megváltozott a botrányok sorozata nyomán. Kiemelt volt ezek közül Infantino azon – végül elvetett – terve, hogy magántőkét vonjon be a világbajnokság megrendezésébe.

„A Svájci Labdarúgó-szövetség a legmagasabb szintű elvárásokat támasztja a FIFA vezetésével szemben az átláthatóság, a nyomon követhetőség és az intézményi felelősségvállalás terén – közölte szerdán Peter Knäbel, az SFV elnöke. – Ugyanakkor továbbra is nyitott kérdések övezik a hátteret, a felelősségi köröket és a döntéshozatali folyamatokat. Mivel ezek tisztázása nem volt meggyőző, nem tudjuk indokolni Gianni Infantino jelöltségének további támogatását.”

A FIFA-elnökválasztást a jövő év márciusában tartják. Számos európai ország már jelezte, hogy nem támogatja Infantino negyedik ciklusát, viszont a világ más részein az elnök továbbra is élvezi a támogatók bizalmát, és egyelőre nem tűnt fel olyan kihívó, aki reális eséllyel indulhatna ellene.

 

FIFA Nemzetközi Labdarúgó-szövetség FIFA-elnökválasztás Gianni Infantino
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