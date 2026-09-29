A FIFA elnöke felülvizsgálatot rendelt el többletforrások kifizetésére

Aleksander Ceferin UEFA- és Victor Montagliani CONCACAF-elnök két hete szólította fel Infantinót, hogy biztosítson legalább 10 millió dollár többletforrást mind a 211 tagország számára a FIFA tartalékaiból.

A FIFA-elnök szerint a pénzügyi ellenőrzések és a hivatalos jóváhagyás előtt semmilyen előzetes összeget nem hagynak jóvá, és a többletfinanszírozásra vonatkozó javaslatok október 15-én kerülnek a FIFA Tanácsa elé értékelésre.

„Amíg az értékelés és a szükséges jóváhagyások le nem zárulnak, egyetlen előzetes számadat, összeg sem tekinthető a tagszövetségek felé vállalt vagy jóváhagyott kötelezettségvállalásnak” – írta.

Az UEFA és a CONCACAF elnökei általi felszólítás előzménye, hogy Infantino a nyári világbajnokságot követően előállt a magántőke bevonását célzó, FIFA-tornákat értékesítő javaslatával, ám a terv heves ellenállást váltott ki, s néhány nap alatt megbukott. Ennek ellenére a támadások kereszttüzébe került 56 éves FIFA-elnök jelezte: újraindul a tisztségért a jövő márciusi választáson.

Ceferin és Montagliani azzal érvelt, hogy a többletforrás folyósításához nincs szükség magántőke bevonására.

A két elnök azt is javasolta, hogy a konföderációk közösen végezzenek elemzést és állapodjanak meg közvetlenül a tagszervezeteknek járó tartalékösszegről, aztán pedig a kifizetésekre vonatkozó javaslataikat terjesszék a FIFA döntéshozói elé a FIFA-tanács következő ülésén.

Ceferin és Montagliani hangsúlyozta, a tartalékok összege akkor sem csökkenne 1.5 milliárd dollár alá a 2027–2030-as ciklusban, ha a FIFA valóban folyósítana 10-10 millió dollárt a nemzeti szövetségeknek.