Nemzeti Sportrádió

„Meztelen császárhoz” hasonlította Infantinót az UEFA-elnök

2026.09.29. 19:45
Infantino most Ceferintől kapott egy gyomrost (Fotó: Getty Images)
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FIFA Infantino-terv UEFA Aleksander Ceferin Gianni Infantino
Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke újabb éles kritikát fogalmazott meg Gianni Infantinóval, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökével szemben, kijelentve: „a császár meztelen”.

Az 58 éves szlovén sportvezető Koppenhágában, az európai klubok közgyűlésén szólalt fel kedden, s Hans Christian Andersen A császár új ruhája című meséjéhez hasonlította a FIFA kommunikációját azzal a javaslattal összefüggésben, amelyet Infantino fogalmazott meg július végén, miszerint magántőke bevonására van szükség a FIFA-tornák értékesítésére. A terv aztán a világméretű ellenkezés és a heves kritikák hatására meghiúsult, Infantino azonban azóta is a célkeresztben van.

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A világszervezet szerint az UEFA teljesen alaptalanul vádolja hűtlen kezeléssel Gianni Infantinót.

„Andersen majdnem 200 évvel ezelőtt írta meg ezt a mesét, amelynek mindannyian tisztában vagyunk a lényegével. Egy császárt arról győznek meg, hogy csodálatos ruhát visel, olyat, amelyet állítólag csak a bolondok vagy az alkalmatlanok nem látnak. Az udvar tartja a lépést a hazugsággal, egészen addig, amíg egy gyermek hangosan ki nem mondja azt, amit mindenki lát: a császár meztelen!” – mondta Aleksander Ceferin.

Az UEFA elnöke úgy fogalmazott: a közelmúltban történtek tanulsága az, hogy „a jól megválasztott szavak nem változtathatják meg a kényelmetlen valóságot”.

„A világ labdarúgása mostanában fejlesztésről, demokratizálásról, egyeztetésről hallhatott. Olyasmikről, amelyeket valójában épp az ellenkezőjének leírására használtak, hiszen attól, hogy fejlesztésnek nevezzük, a labdarúgás jövőjének egy részét eladni még nem válik fejlesztéssé” – jelentette ki Ceferin.

Az európai szövetség vezetője szerint kész helyzet elé állítani a nemzeti szövetségeket nem demokratizálódás, még akkor sem, ha annak nevezik.

„A titkolózás pedig nem válik egyeztetéssé pusztán attól, hogy annak nevezik” – fogalmazott az UEFA-elnök.

Ceferin ezt követően arra kérte a jelen lévő klubvezetőket, képzeljék el hogy egyik vezető tisztségviselőjük titokban elidegeníti a klub „féltve őrzött kincsei” feletti rendelkezési jogot, és mire a többiek tudomást szereznek róla, az üzlet már szinte meg is köttetett.

„Vajon hányszor kellene ennek megtörténnie a klubjaiknál, mielőtt a világ azt mondaná: elég volt!? Nos, barátaim, azt hiszem, eljött az ideje, hogy azt mondjuk: elég volt!” – jelentette ki.

Ceferin és Victor Montagliani CONCACAF-elnök két hete arra szólította fel Infantinót, hogy biztosítson legalább 10 millió dollár többletforrást mind a 211 tagország számára a FIFA tartalékaiból.

A FIFA-elnök keddi közlése szerint a pénzügyi ellenőrzések és a hivatalos jóváhagyás előtt semmilyen előzetes összeget sem hagynak jóvá, és többletfinanszírozásra vonatkozó javaslatok október 15-én kerülnek a FIFA Tanács elé értékelésre.

 

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