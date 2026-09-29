Az MLSZ helyzetjelentést adott Bolla Bendegúz sérüléséről

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott hétfő este gól nélküli döntetlent játszott Belfastban Észak-Írország vendégeként.

A mérkőzés 34. percében a labda után szaladó Isaac Price odacsúszott Bolla Bendegúznak, akit hordágyon kellett levinni. Az MLSZ az X-oldalán közölt helyzetjelentést a jobb oldali védő állapotáról. „Bolla Bendegúz tegnapi mérkőzésen elszenvedett sérülése nem olyan súlyos, mint amilyennek a szabálytalanságot követően tűnt. A kedd reggeli vizsgálatok alapján csupán bokazúzódást és rándulást szenvedett.”

Arra nem tér ki az MLSZ közleménye, hogy a Rapidnál légióskodó 26 éves futballista pályára léphet-e Grúzia és Ukrajna ellen.

Rossi a meccset követően így nyilatkozott: „Ha Tóth Rajmund felépül, akkor nem hívok be új játékost. Bár őszintén szólva nem igazán tudok olyan labdarúgót, akár Magyarországon játszót, akár külföldön légióskodót, akit behívhatnék.”

A két találkozó után nyeretlen magyar válogatott pénteken Grúziát fogadja, majd hétfőn Ukrajna ellen játszik.