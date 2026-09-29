Infantino-terv: a FIFA szerint dezinformációs kampányt folytat az európai szövetség

Ismeretes, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke, Gianni Infantino júliusban ismertette azt tervét, amelynek értelmében a FIFA Forward Enterprise névre keresztelt, 20 milliárd dollárra értékelt leányvállalaton keresztül magánbefektetőknek értékesítette volna a vb és más FIFA-tornák közvetítési és egyéb jogait.

A svájci-olasz sportvezető elképzelései finoman szólva sem arattak zajos sikert a kontinentális tagszövetségeknél, olyannyira, hogy Infantino visszakozott, majd az UEFA augusztus végén független vizsgálatot sürgetett a tervet illetően, mivel álláspontja szerint az ügyben felvetődött a hűtlen kezelés gyanúja is – írja honlapján a BBC.

Az európai szövetség vádjaira a FIFA reagált, kijelentve, hogy az UEFA „dezinformációs kampányt” folytat a világszövetség ellen, és megtagadta az Infantino-tervvel kapcsolatos dokumentumok átadását.

„Az UEFA keresete számos hamis, illetve félrevezető állítást tartalmazott a FIFA-ról és Gianni Infantinóról – közölte a FIFA a Floridában benyújtott ellenkérelemben. – Az UEFA teljesen alaptalanul azt sugallja, hogy Infantino úr személyes haszonszerzés érdekében szorgalmazta a FIFA Forward Enterprise létrehozását. Az UEFA teljesen alaptalanul állítja, hogy Infantino úr jogi vagy etikai normákat sértett meg.”

A világszövetség azt is kijelentette, az UEFA viselkedése rosszhiszemű, kizárólagos célja a zaklatás, s reményét fejezte ki, hogy a bíróság megtagadja az iratbetekintési kérelmet az európai szövetségtől.

Az UEFA Infantino elmozdítására irányuló törekvéseit támogatja az észak- és közép-amerikai labdarúgó-szövetségeket tömörítő CONCACAF, valamint az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) is. A FIFA-főnök a támadások ellenére úgy döntött, ringbe száll a 2027 márciusában esedékes elnökválasztáson – a távozását követelőknek november 18-áig kell kiállítaniuk az ellenjelöltet.