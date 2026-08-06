Nemzeti Sportrádió

Infantino-terv: a FIFA bocsánatot kért a tagszervezetektől, az elnökség támogatja a vezetőséget

2026.08.06. 17:00
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Gianni Infantino (Fotó: Getty Images)
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FIFA válságtanácskozás Infantino-terv Gianni Infantino
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bocsánatot kért tagszövetségeitől a világbajnoksághoz kapcsolódó kereskedelmi jogok értékesítésére vonatkozó, de végül is elvetett javaslatával összefüggésben elkövetett hibák miatt, ugyanakkor a FIFA-elnökség a marokkói válságtanácskozáson megerősítette posztján Gianni Infantino elnököt.

A rendkívüli ülést Gianni Infantino hívta össze Rabatba az általa előterjesztett, majd a külső és belső nyomásra visszavont gazdasági tervei miatt kialakult helyzetben. A megbeszélést követően a FIFA közleményben tudatta: a vezetés teljes mértékben kiáll az elnök mellett, ugyanakkor elismerte, hogy a visszavont javaslat kezelése során más eljárásmódra lett volna szükség. A nemzetközi szövetség jelezte azt is, hogy levelet küldött a 211 tagszövetségnek, amelyben bocsánatot kért a hibákért, és ígéretet tett az ügy felülvizsgálatára. Hozzátette: mivel a javaslatot visszavonták, a FIFA „a továbbiakban nem tűri integritása, a megfelelő irányítás és a szabályszerű eljárásrend elleni támadásokat”, és minden szükséges intézkedést megtesz hírnevének megóvása érdekében.

Infantino múlt kedden jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna: 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kaptak volna, a 2027-2030 közötti időszakra pedig a támogatásuk 8 millió dollárról 20 millió dollárra emelkedett volna. Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy az esetleges FIFA-megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA azon dolgozik, hogy a létszám 64-re emelkedhessen.

Az ötletet azonnal határozottan ellenezte az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), az észak- és közép-amerikai (CONCACAF), valamint a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle. A FIFA-elnök ezek után pénteken, azaz három nappal később visszavonta a tervet, ám az általa indított lavina itt nem állt meg, mert több szövetség jelezte, hogy nem támogatják Infantino mandátumának meghosszabbítását. Az afrikai országok jelentős része, valamint hat ázsiai ország Infantino mellett foglalt állást.

A Rabatban tartott válságtanácskozásán Infantino mellett Mattias Grafström főtitkár és a FIFA igazgatótanácsának tagjai is részt vettek.

Rendkívüli FIFA-kongresszus összehívására akkor kerülhet sor, ha legalább 43 tagszövetség hivatalos, írásos kérelmet nyújt be erre vonatkozóan.

 

FIFA válságtanácskozás Infantino-terv Gianni Infantino
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