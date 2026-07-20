Nemzeti Sportrádió

Spanyolország: „Argentína elfelejtette, hogyan kell játszani; Messi úgy járkált, mintha az Olét olvasná”

P. K.P. K.
2026.07.20. 10:30
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A Marca ezzel a címlappal ünnepelte a spanyol válogatott víilágbajnoki címét (Forrás: marca.com)
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A Spanyolország–Argentína (1–0) vb-döntő után már jelentkeztünk egy nemzetközi sajtóvisszhanggal, most pedig lássuk, hogyan tálalják a mérkőzést a lapok Argentínában és Spanyolországban!

 

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„Messi utolsó tánca lassú, ritmustalan előadássá silányult” – a nemzetközi sajtó nagyrészt kritikus az argentinokkal szemben.

 

SPANYOLORSZÁG

„Minden idők királyai” – írja a vb-döntőt követő főcímében a madridi sportlap, a Marca, amely bevezetőjében leszögezi, Ferran Torres a hosszabbításban szerzett góljával felvarrta a spanyol mezre a világbajnoki címeket jelző második csillagot is. Miközben a meccs kapcsán megjegyzi, Argentína elfelejtette, hogyan kell játszani, teljes káoszba keveredett.

A Marca hasonlatokkal teli cikkében először azt írja, „Messi úgy járkált a pályán, mintha az Olét olvasná (a vezető argentin sportlap – a szerk.), várva, hogy parancsot adjon az ellenfél megtámadására.” A lap kifejtette, az argentinok elsősorban kivárásra alapoztak, de ez a taktika rányomta a bélyegét a játékra, mert az egyetlen lövőhelyzetükre a 117. percig kellett várni. „Julián Álvarez számkivetettként tengődött a spanyol térfélen.”

„Spanyolország véget vetett a Messi-érának a világbajnokságokon”fogalmaz a barcelonai sportnapilap, a Mundo Deportivo. Spanyolország kemény és izgalmas mérkőzésen győzte le Argentínát. Egy olyan mérkőzésen, amely örökre megváltoztatja egy ország és egy generáció történetét. Spanyolország számára a világbajnoki cím már nem csak egy puszta emlék 2010-ből, Luis de la Fuente irányítása alatt a válogatott megírta a maga fejezetét, megszerezve a második világbajnoki címet a Lionel Messi vezette argentin csapat ellen.

A madridi As arra a párhuzamra hívta fel a figyelmet, hogy a 2010-es vb-címhez hasonlóan most is egy hosszabbításban szerzett góllal (akkor Andrés Iniesta a 116. percben talált be) nyert 1–0-ra Spanyolország. „Pont, mint először. Ferran Torres a 106. percben megpecsételte Spanyolország második világbajnoki címét. A La Roja húsz kapura lövést adott le, Argentína csak kettőt. Gyönyörű volt.”

ARGENTÍNA

Az argentin sajtó persze egész más megközelítésből tárgyalja a meccset, és az argentin csapat küzdőszellemét emeli ki.

„Argentína mindent beleadott az utolsó csepp véréig  szögezi le a La Capital közéleti napilap –, és a lehető legszorosabb különbséggel veszített egy olyan csapat ellen, amely egyértelműen fölényben volt, de hiányzott belőle a bátorság, hogy már korábban lezárja a meccset. Lionel Scaloni játékosait nem lehet hibáztatni – fenomenális világbajnokságot játszottak, elképesztő győzelmekkel, az egész argentin nép szeretetével, és emelt fővel fejezték be a tornát”

Ugyanezt emeli ki a spanyol sajtóban is „megszólított” argentin sportlap, az Olé is: „Argentína mindent beleadott, és emelt fővel búcsúzott. Spanyolország megérdemelten lett világbajnok.”

A Tyc Sports azért arról is szól, hogy bár Argentína végig küzdött, a döntőben mutatott játéka „nem volt jó teljesítmény”.

Argentína legnagyobb, legismertebb napilapja, a Clarín pedig Lionel Messitől búcsúzott el a döntő után: „Köszönet, Leo!  Messi a harmadik döntőjével és egy felejthetetlen tornával búcsúzik a világbajnokságoktól.”  

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (E. García, 99.), Cucurella – Rodri (Zubimendi, 99.), Fabián Ruiz (Pedri, 62.) – Yamal, Olmo (Merino, 75.), Baena (N. Williams, 75.) – Oyarzabal (Ferran Torres, 62.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, 58.), Romero (Medina, 70.), Lisandro Martínez (Otamendi, 44.), Tagliafico – De Paul (G. Simeone, 70.), A. Mac Allister, E. Fernández, N. González (Paredes, a szünetben) – Messi, J. Álvarez (Senesi, 102.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerző: Ferran Torres (106.)
Kiállítva: E. Fernández (90+3.), Paredes (a lefújás után)

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