Spanyolország: „Argentína elfelejtette, hogyan kell játszani; Messi úgy járkált, mintha az Olét olvasná”

SPANYOLORSZÁG

„Minden idők királyai” – írja a vb-döntőt követő főcímében a madridi sportlap, a Marca, amely bevezetőjében leszögezi, Ferran Torres a hosszabbításban szerzett góljával felvarrta a spanyol mezre a világbajnoki címeket jelző második csillagot is. Miközben a meccs kapcsán megjegyzi, Argentína elfelejtette, hogyan kell játszani, teljes káoszba keveredett.

A Marca hasonlatokkal teli cikkében először azt írja, „Messi úgy járkált a pályán, mintha az Olét olvasná (a vezető argentin sportlap – a szerk.), várva, hogy parancsot adjon az ellenfél megtámadására.” A lap kifejtette, az argentinok elsősorban kivárásra alapoztak, de ez a taktika rányomta a bélyegét a játékra, mert az egyetlen lövőhelyzetükre a 117. percig kellett várni. „Julián Álvarez számkivetettként tengődött a spanyol térfélen.”

„Spanyolország véget vetett a Messi-érának a világbajnokságokon” – fogalmaz a barcelonai sportnapilap, a Mundo Deportivo. Spanyolország kemény és izgalmas mérkőzésen győzte le Argentínát. Egy olyan mérkőzésen, amely örökre megváltoztatja egy ország és egy generáció történetét. Spanyolország számára a világbajnoki cím már nem csak egy puszta emlék 2010-ből, Luis de la Fuente irányítása alatt a válogatott megírta a maga fejezetét, megszerezve a második világbajnoki címet a Lionel Messi vezette argentin csapat ellen.

A madridi As arra a párhuzamra hívta fel a figyelmet, hogy a 2010-es vb-címhez hasonlóan most is egy hosszabbításban szerzett góllal (akkor Andrés Iniesta a 116. percben talált be) nyert 1–0-ra Spanyolország. „Pont, mint először. Ferran Torres a 106. percben megpecsételte Spanyolország második világbajnoki címét. A La Roja húsz kapura lövést adott le, Argentína csak kettőt. Gyönyörű volt.”

ARGENTÍNA

Az argentin sajtó persze egész más megközelítésből tárgyalja a meccset, és az argentin csapat küzdőszellemét emeli ki.

„Argentína mindent beleadott az utolsó csepp véréig – szögezi le a La Capital közéleti napilap –, és a lehető legszorosabb különbséggel veszített egy olyan csapat ellen, amely egyértelműen fölényben volt, de hiányzott belőle a bátorság, hogy már korábban lezárja a meccset. Lionel Scaloni játékosait nem lehet hibáztatni – fenomenális világbajnokságot játszottak, elképesztő győzelmekkel, az egész argentin nép szeretetével, és emelt fővel fejezték be a tornát”

Ugyanezt emeli ki a spanyol sajtóban is „megszólított” argentin sportlap, az Olé is: „Argentína mindent beleadott, és emelt fővel búcsúzott. Spanyolország megérdemelten lett világbajnok.”

A Tyc Sports azért arról is szól, hogy bár Argentína végig küzdött, a döntőben mutatott játéka „nem volt jó teljesítmény”.

Argentína legnagyobb, legismertebb napilapja, a Clarín pedig Lionel Messitől búcsúzott el a döntő után: „Köszönet, Leo! Messi a harmadik döntőjével és egy felejthetetlen tornával búcsúzik a világbajnokságoktól.”