NS-infó: Robert Klauss lesz a DAC edzője

„Sokkolt bennünket a hír. A nagyszombati idényzáró mérkőzés után egyikünk sem gondolta volna, hogy az lesz az utolsó meccsed a DAC kispadján. Amikor átvetted a csapatot, nehéz időszakot éltünk. Te azonban nem kifogásokat kerestél, hanem dolgoztál. Hittel, alázattal és kemény munkával összeraktad ezt a csapatot. Két európai kupaindulást érő helyezést harcoltál ki nekünk. Köszönjük, hogy mindig partnerként tekintettél ránk. Köszönjük a beszélgetéseket, az őszinteséget és a tiszteletet, amit felénk mutattál. A mai futballban ritka az ilyen ember. Mi egy becsületes, egyenes és őszinte embert ismertünk meg benned. Ez a búcsú nem méltó ahhoz, amit ezért a klubért tettél. Egy dolgot azonban szeretnénk, ha soha nem felejtenél el: a lelátó nem felejt. Amit értünk és a klubért tettél, azt senki nem veheti el. Bármerre is vezet az utad, nálunk mindig nyitva lesz előtted az ajtó, és mindig lesz helyed közöttünk. További sok sikert az életben és a pályafutásodban! Köszönünk mindent, Brano!” – jelent meg az Ultras Dunaszerdahely oldalán.

„Brano hűséggel, professzionálisan és valódi elkötelezettséggel szolgálta hosszú éveken át a DAC-ot. Játékosként, asszisztensként és vezetőedzőként is jelentős nyomot hagyott a klub életében. Az ilyen döntések sosem könnyűek, de gondos mérlegelést követően úgy hisszük, hogy most jött el a megfelelő pillanat a DAC számára, hogy megkezdje fejlődésének következő szakaszát. A klub nevében szeretnék őszinte köszönetet mondani Branónak mindazért, amivel hozzájárult a klub előrelépéséhez, és sok sikert kívánunk neki a jövőben” – nyilatkozta a klub honlapján Jan Van Daele ügyvezető igazgató.

Egyelőre a klub nem kíván bővebben nyilatkozni Branislav Fodrek menesztéséről.

Dunaszerdahelyen jövő pénteken, június 12-én kezdődik a felkészülés. A Nemzeti Sport információi szerint a német Robert Klauss vezetésével. A 41 éves szakember 2018-ban került az RB Leipzighez, ahol előbb az utánpótláscsapatokat irányította, majd a Bundesliga-csapat pályaedzője lett. Ötvenkét mérkőzésen Ralf Rangnick, majd 45 találkozón Julian Nagelsmann munkáját segítette.

2020 júliusától közel két és fél évig a másodosztályú Nürnberg vezetőedzője volt, ahol 82 mérkőzésen 1.35-os pontátlagot ért el. Egyéves szünetet követően a Rapid Wien kispadját foglalta el, ahol 67 találkozón 1.63-as pontátlagot produkált. A bécsi együttessel a 2023–2024-es idényben a negyedik helyen az osztrák Bundesligában, az Osztrák Kupában pedig döntőig jutott. A 2024–2025-ös idényben a Rapiddal a Konferencialiga negyeddöntőjéig menetelt.