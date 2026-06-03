Távozik a vezetőedző a dunaszerdahelyi labdarúgócsapattól

„Megszakításokkal együtt a DAC hosszú évekig az életem része volt, először játékosként, majd edzőként. Hálás vagyok a lehetőségért és a bizalomért, amelyet a tulajdonos úrtól és a klubvezetéstől kaptam. A tavalyi szezonban az európai kupaszereplésért zajló playoffban aratott siker, a mostani idényben a megszerzett ezüstérem mindenképpen szép emlékként marad meg bennem. Szeretnék köszönetet mondani a szurkolóknak, az összes futballistának, akivel együtt dolgoztam, a stábom tagjainak és mindenkinek a klubnál a támogatásért, és sok sikert kívánok a jövőre nézve” – idézi a klubhonlap Branislav Fodreket, aki 2024 novemberében vette át a csapat irányítását, és a legutóbbi 12 évben a klubot a leghosszabb ideig szolgáló vezetőedző volt.

Fodrek 56 tétmérkőzésen vezette az együttest; a Niké Ligában 26 győzelem, 15 döntetlen és 10 vereség volt a mérlege, a kupában négy sikert és egy vereséget könyvelhetett el. Vele együtt segítője, Albert Rusnák is távozik Dunaszerdahelyről.

„Brano hűséggel, professzionálisan és valódi elkötelezettséggel szolgálta hosszú évekig a DAC-ot. Játékosként, asszisztensként és vezetőedzőként jelentős nyomot hagyott a klub életében. Az ilyesfajta döntések sosem könnyűek, de gondos mérlegelést követően úgy hisszük, hogy most jött el a megfelelő pillanat a DAC számára, hogy megkezdje a fejlődése következő szakaszát. A klub nevében szeretnék őszinte köszönetet mondani Branónak mindazért, amivel hozzájárult a klub előrelépéséhez, és sok sikert kívánunk neki a jövőben” – nyilatkozta a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.

Az új vezetőedző kilétét az elkövetkező napokban hozzák nyilvánosságra.