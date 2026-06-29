Tuboly Máté még nem tudja, hol kezdi az új idényt

– Két nap, két mérkőzés. Előbb kettő-egyes siker a Topolya ellen, majd a döntőben a Csíkszereda legyőzése. Hogyan értékeli a Duna-kupát?

– Nagyon pozitívan. Úgy gondolom, hogy a szervezők nagyon jó tornát hoztak össze, és örülünk, hogy két ilyen jó felkészülési mérkőzést tudtunk játszani. Két erős csapattal találkoztunk, ráadásul mindkettő teljesen más játékstílusban futballozott, úgyhogy szerintem nagyon jól szolgálta a felkészülésünket. Nyilván külön öröm, hogy meg is nyertük a tornát, hiszen ez volt a célunk.

– A döntőben egy félidőt játszott, két gólt szerzett, ráadásul mind a kettőt büntetőből. A mérkőzésen és a büntetőpárbajban is eredményes volt.

– Úgy tűnik, most jól mennek a büntetők, de sokat is gyakorlom őket. Ez fejben is egy külön játék. Azt gondolom, hogy ilyenkor önbizalomra van szükség, és mindig örülök, ha elvállalhatom a felelősséget. Pozitívum, hogy a vezetőedző egyenletesen osztotta el a játékperceket, mindenki hasonló terhelést kapott. Most ez a legfontosabb, hogy mindenki megkapja a szükséges munkát, és lépésről lépésre haladjunk a felkészülésben.

– Hogyan érezte magát a pályán? Különösen azért kérdezem, mert óriási hőségben kellett futballozni.

– Nem voltak könnyűek a körülmények, de ilyenkor ez nem lehet kifogás. A legfontosabb az volt, hogy mindkét napon megkapjuk a megfelelő terhelést, végigcsináljuk a ránk bízott játékidőt, és lehetőleg eredményesen futballozzunk.

– Nyáron edzőváltás történt a DAC-nál. Már látszik, mi a különbség Branislav Fodrek és Robert Klauss elképzelései között?

– Igen. Azt gondolom, hogy vannak hasonlóságok a játékban, ugyanakkor teljesen más rendszert kér, labdával és labda nélkül is. Meglátjuk, hogyan működik majd ez a tétmérkőzéseken, hiszen az igazi visszajelzést azok adják majd.

– Egyre többet beszélnek az átigazolásáról az angol másodosztályú Portsmouthhoz. Góllal búcsúzott a hazai közönségtől?

– Bízom benne, hogy ez nem búcsú volt. Természetesen örülök a góljaimnak. Mindig azért dolgozom, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak, és jelenleg az a célom, hogy a lehető legjobb formába kerüljek.

– Hol kezdi a 2026–2027-es idényt?

– Ezt még én sem tudom. Meglátjuk, hogyan alakul, hiszen nem csak rajtam múlik. Mindig elmondom, hogy nekem a DAC szívügy. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, hogy ezt a klubot képviselhetem, és magyarként itt futballozhatok. Ha az élet úgy hozza, akkor váltok, ha pedig nem, akkor ugyanilyen elkötelezetten fogok játszani a DAC-ban.