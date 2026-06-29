Tuboly Máté még nem tudja, hol kezdi az új idényt
– Két nap, két mérkőzés. Előbb kettő-egyes siker a Topolya ellen, majd a döntőben a Csíkszereda legyőzése. Hogyan értékeli a Duna-kupát?
– Nagyon pozitívan. Úgy gondolom, hogy a szervezők nagyon jó tornát hoztak össze, és örülünk, hogy két ilyen jó felkészülési mérkőzést tudtunk játszani. Két erős csapattal találkoztunk, ráadásul mindkettő teljesen más játékstílusban futballozott, úgyhogy szerintem nagyon jól szolgálta a felkészülésünket. Nyilván külön öröm, hogy meg is nyertük a tornát, hiszen ez volt a célunk.
– A döntőben egy félidőt játszott, két gólt szerzett, ráadásul mind a kettőt büntetőből. A mérkőzésen és a büntetőpárbajban is eredményes volt.
– Úgy tűnik, most jól mennek a büntetők, de sokat is gyakorlom őket. Ez fejben is egy külön játék. Azt gondolom, hogy ilyenkor önbizalomra van szükség, és mindig örülök, ha elvállalhatom a felelősséget. Pozitívum, hogy a vezetőedző egyenletesen osztotta el a játékperceket, mindenki hasonló terhelést kapott. Most ez a legfontosabb, hogy mindenki megkapja a szükséges munkát, és lépésről lépésre haladjunk a felkészülésben.
– Hogyan érezte magát a pályán? Különösen azért kérdezem, mert óriási hőségben kellett futballozni.
– Nem voltak könnyűek a körülmények, de ilyenkor ez nem lehet kifogás. A legfontosabb az volt, hogy mindkét napon megkapjuk a megfelelő terhelést, végigcsináljuk a ránk bízott játékidőt, és lehetőleg eredményesen futballozzunk.
– Nyáron edzőváltás történt a DAC-nál. Már látszik, mi a különbség Branislav Fodrek és Robert Klauss elképzelései között?
– Igen. Azt gondolom, hogy vannak hasonlóságok a játékban, ugyanakkor teljesen más rendszert kér, labdával és labda nélkül is. Meglátjuk, hogyan működik majd ez a tétmérkőzéseken, hiszen az igazi visszajelzést azok adják majd.
– Egyre többet beszélnek az átigazolásáról az angol másodosztályú Portsmouthhoz. Góllal búcsúzott a hazai közönségtől?
– Bízom benne, hogy ez nem búcsú volt. Természetesen örülök a góljaimnak. Mindig azért dolgozom, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak, és jelenleg az a célom, hogy a lehető legjobb formába kerüljek.
– Hol kezdi a 2026–2027-es idényt?
– Ezt még én sem tudom. Meglátjuk, hogyan alakul, hiszen nem csak rajtam múlik. Mindig elmondom, hogy nekem a DAC szívügy. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, hogy ezt a klubot képviselhetem, és magyarként itt futballozhatok. Ha az élet úgy hozza, akkor váltok, ha pedig nem, akkor ugyanilyen elkötelezetten fogok játszani a DAC-ban.
|Duna-kupa: kiváló hangulat, remek mérkőzések
Nagyszerű kezdeményezésnek bizonyult a DAC részéről a Duna-kupa életre hívása és megrendezése. Akár az összetartozás tornájának is nevezhetjük, hiszen a házigazda Dunaszerdahely mellett a magyar bajnok ETO FC, a Csíkszereda és a Topolya vett részt a hétvégi futballünnepen a MOL Arénában.
„Mindig nehéz megfelelő színvonalú ellenfeleket találni a szezon elején, ezért úgy gondoltuk, hogy létrehozunk egy olyan tornát, amelyen minőségi csapatok mérhetik össze az erejüket. Emellett szerettünk volna valami pluszt adni a szurkolóinknak is. Szerintem kiváló volt a hangulat a MOL Arénában. Egyetlen dologgal nem számoltunk: a közel negyvenfokos hőséggel. Az időpontot ugyanakkor a csapatok programjához kellett igazítani, hiszen például a Győrre már a jövő héten nemzetközi kupamérkőzés vár. Fontos volt, hogy a régió csapatai találkozzanak egymással. Örülök, hogy a győri szurkolók is eljöttek, és úgy érzem, mindenki jól érezte magát ezen a két napon. Szeretnénk hagyományt teremteni a Duna-kupából. Még több Duna menti csapatot is szeretnénk bevonni a jövőben, és tovább építeni ezt a tornát. Szerintem tökéletes kezdet volt” – mondta a Nemzeti Sportnak a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.
A dunaszerdahelyiek két hete dolgoznak az új vezetőedző, Robert Klauss irányításával. Még korai lenne messzemenő következtetéseket levonni, de az irány már jól látható.
„A játékosok rengeteg munkát végeznek. Nemcsak a munka mennyisége, hanem a minősége is megfelelő. Hosszú, intenzív edzéseik vannak, és a hét közben gyakorolt elemek már visszaköszöntek a mérkőzéseken is. A letámadás, a szervezettség és a játék elképzelései már láthatók voltak. Természetesen még van min dolgozni, de úgy érzem, jó úton haladunk. A csapat együtt maradt, sikerült tovább építeni a keretet, kiváló játékosaink vannak, jó a hangulat az öltözőben, és ezen az úton szeretnénk továbbmenni” – mondta a dunaszerdahelyi vezető.
Jan Van Daele azt is elárulta, hogy a héten új játékos érkezését jelenthetik be.
„A szélső poszt mindenképpen fontos számunkra, ott szeretnénk erősíteni. Ugyanakkor örülök annak, amit a jelenlegi játékosoktól láttam, különösen a súlyos sérüléséből visszatérő Matej Trusától. Szombaton még kereste a ritmust, de a döntőben már szinte a régi Trusát láttuk. Én csak megköszönni tudom a srácoknak ezt a két napot. Nagyon nehéz körülmények között, óriási hőségben futballoztak, mégis mindenki a maximumot adta. Szerintem ezt a szurkolók is értékelték” – zárta Jan Van Daele.