Felkészülés: a DAC és a Kassa is döntetlent játszott

Az ausztriai edzőtábor keretében megrendezett összecsapás elején kétszer is remekül kellett védenie a sárga-kékek kapusának, Aljaz Ivacicnak, majd ezt követően Julien Bationo veszélyeztetett kétszer. A szünet után mindkét oldalon adódtak helyzetek, a mérkőzés hajrájában azonban már a DAC állt közelebb a gólszerzéshez. A legközelebb Samsindin Ouro járt a gólhoz, de a szabadrúgása a kapufán csattant.

Widzew Lódz–DAC 0–0

DAC 1904: 1. félidő: Ivacic – Kapanadze, Blažek, Nemanic, Juklerod – Gruber, Bationo, Tuboly, Ramadan – Gueye, Gagua. 2. félidő: Ivacic (62. Zivanovic) – Csóka, Majer, Modesto, Barro – Sylla (76. Kabic), Jencus, Diongue (76. Ouro), Trusa – Kukovec, Corr.

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A Kassa ellenfele az a Sturm Graz volt, amely három hét múlva már a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében a skót Hearts ellen lép pályára.

Az Irdningben rendezett mérkőzésen az osztrák csapat szerzett vezetést, miután Seedy Jatta értékesítette a megítélt büntetőt. A Kassa azonban gyorsan egyenlített: egy szöglet után Bastian Maierhofer a saját kapujába fejelt.

Az 1–1-es állás közel egy órán át megmaradt, majd ismét egy szögletet követően Belmin Beganovic fejjel volt eredményes. A sárga-kékek azonban nem adták fel, és a 80. percben egy tetszetős támadás végén a Slovantól érkezett Tadeás Mateás állította be a 2–2-es végeredményt.

Sturm Graz–FC Kassa 2–2 (1–1)

Góllövők: 17. Jatta, 59. Beganović, illetve 22. Maierhofer (öngól), 80. Mateáš.

FC KASSA: Dabrowski – Kósa, Kruzliak (41. Magda), Damjanovic (70. Durko) – Kakay (62. Vrábel), Lichy (46. Sovic), Palumets (70. Mateás), Gallovic (55. Dimun), Madlenák (46. Lukacevic) – Cerepkai (46. Maras), Rehus (46. Kahvić).