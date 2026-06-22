DAC: több mint egy év után bejelentett sportigazgató és norvég balhátvéd érkezett – hivatalos

Az 51-éves sportvezető Jan-Pieter Martens személyes Facebook-oldalán az szerepel, hogy 2025 márciusától a Dunaszerdahely sportigazgatója, maga a szakember június elején egy értékelést tett közzé a klubban végzett munkáról. A Dunaszerdahely azonban csak most jelentette be őt hivatalosan sportigazgatóként.

Mint a klub honlapján megjelent, Martens 2025 márciusi érkezése óta fontos szerepet játszott a DAC sportszakosztályában, hozzájárulva az igazolások, a csapattervezés és a futballműveletek további fejlődéséhez. Mivel a klub Robert Klauss vezetőedző irányításával egy új szakaszba lép, mostantól Martens vezeti a DAC sportstratégiáját. Sportigazgatóként az ő felelőssége lesz a toborzás, a csapattervezés, a futballműveletek, a játékosfejlesztés, továbbá az akadémia és az első csapat összehangolása.

A norvég 32 esztendős bal oldali védő, Simen Kristiansen Jukleröd lett a DAC első erősítése a nyári átigazolási időszakban. A felvidéki klubbal a 2026–2027-es idény végéig szóló kontraktust írt alá, emellett a további egy évre szóló opció is a megállapodás része. A Baerumban született labdarúgó az ottani IL Jutul csapatánál kezdte pályafutását, tízévesen a Baerum SK kötelékébe került, ahol a 2013-as idényben első alkalommal kóstolhatott bele a felnőtt labdarúgásba. 2016 elején a Valerenga Oslo játékosa lett és itt mutatkozott be az élvonalban. 2018 nyarán a Royal Antwerpen együtteséhez igazolt, ahol három sikeres idényt töltött, 2020 tavaszán a Belga Kupát is elhódította az aktuális csapatával. Ugyanazon év őszén pályára léphetett az Európa-liga csoportkörében, ahol például részese volt a Tottenham elleni győzelemnek. Ezt a Racing Genknél eltöltött egy év követte, majd a hazatérése után további két és fél idényt húzott le a Valerenga színeiben. Egy éve visszatért Belgiumba és a nemrég befejeződött bajnoki évadban a St. Truiden sárga-kék mezét viselte.

„Nagyon várom már a csapattal való együttműködés kezdetét. A DAC első alkalommal már a télen érdeklődött irántam és a kezdetektől nagyon jó véleménnyel voltam az itteni projektről. A klub bemutatta nekem a hátterét, az infrastruktúráját és felvázolta a jövőbeli vízióját is, ezek összessége pedig rendkívül professzionális benyomást tett rám. Azzal a céllal érkezem, hogy a klub segítségére legyek a lehető legjobb eredmények elérésében és hogy a pályán nyújtott teljesítményemmel meggyőzzem a klubot a szerződésemben szereplő opció érvényesítésére“ – nyilatkozta a klub honlapján a norvég balhátvéd.