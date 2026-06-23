Az angol másodosztályban folytathatja a 21 éves magyar középpályás – sajtóhír
A Sky Sport értesülése alapján a csakfoci.hu megírta, hogy a Portsmouth érdeklődik Tuboly Mátéért. Az angol másodosztályú klub 1.3 millió fontot (580 millió forint) fizethet a Dunaszerdahely 21 éves középpályásáért.
Tuboly Máté, aki bekerült a szlovák élvonal (Niké Liga) tehetségeinek válogatottjába, iránt nagy az érdeklődés, a hírek szerint Swansea és a Watford is felfigyelt a magyar játékosra.
Tuboly a Niké Liga felsőházában idén 10 meccsen lépett pályára, és két gólt szerzett.
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