Az angol másodosztályban folytathatja a 21 éves magyar középpályás – sajtóhír

Tuboly Máté, aki bekerült a szlovák élvonal (Niké Liga) tehetségeinek válogatottjába, iránt nagy az érdeklődés, a hírek szerint Swansea és a Watford is felfigyelt a magyar játékosra.

Tuboly a Niké Liga felsőházában idén 10 meccsen lépett pályára, és két gólt szerzett.