Nemzeti Sportrádió

Az angol másodosztályban folytathatja a 21 éves magyar középpályás – sajtóhír

R. P.R. P.
2026.06.23. 10:09
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Fotó: Facebook/Efl Gateway
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Tuboly Máté DAC Portsmouth
A Sky Sport értesülése alapján a csakfoci.hu megírta, hogy a Portsmouth érdeklődik Tuboly Mátéért. Az angol másodosztályú klub 1.3 millió fontot (580 millió forint) fizethet a Dunaszerdahely 21 éves középpályásáért.

 

Tuboly Máté, aki bekerült a szlovák élvonal (Niké Liga) tehetségeinek válogatottjába, iránt nagy az érdeklődés, a hírek szerint Swansea és a Watford is felfigyelt a magyar játékosra.

Tuboly a Niké Liga felsőházában idén 10 meccsen lépett pályára, és két gólt szerzett.

 

Tuboly Máté DAC Portsmouth
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