Inkább behelyezi, mint belövi: születésnapos az első magyar vb-gól!

A Rimet-kupa

A korabeli filmfelvételekből a lehető legtöbbet összegyűjtve igyekszünk felidézni a labdarúgó-világbajnokságok legemlékezetesebb pillanatait, megmutatunk annyi gólt, amennyit csak tudunk, kiegészítve némi szöveggel, képanyaggal – első alkalommal 2010-ben útjára indított, azóta folyamatosan bővített sorozatunk küldetése ez.

Miért pont május 27-tel kezdünk? Azért, mert ezen a napon köszönt be a vb-évszak: ez az esztendő legkorábbi olyan napja, amelyiken valaha világbajnoki mérkőzést rendeztek (1934) – a búcsú majd július 30-án érkezik el (1930, 1966).

S miért vb-öröknaptár a munkacímünk? Azért, mert némi rendszerezéssel kívánjuk csillapítani a múltidézés csapongását: mindig az aktuális naptári napon lejátszott világbajnoki mérkőzéseket vesszük sorra.

(Szabályunk alól az első epizód az egyetlen kivétel: ez három napra „szól”, ugyanis május 27. után legközelebb 30-án rendeztek vb-mérkőzést – onnantól aztán már nincs megállás.)

Ennyi bevezető után nincs más hátra: indulás!

„VISSZAADTUK EGYIPTOMNAK!…”

Furcsa, hogy éppen az 1934-es, sorrendben második torna nyitja a vb-öröknaptárat, hiszen Olaszországban járunk, a korai kezdés pedig általában az Európán kívüli világbajnokságok sajátossága.

Csupán a két mexikói (1970, 1986), a chilei (1962) és a dél-koreai, japán közös rendezésű 2002-es vb kezdődött meg az év ötödik hónapjában – és ezek szerint mindegyiküknél korábban, 1934. május 27-én az (első) olaszországi Mondiale.

A Nemzeti Sport másnapi címlapja

Ez a bizonyos tavaszvégi nyitó nap a sportág későbbi nagyhatalmainak világbajnoki bemutatkozásáról nevezetes. Ezen a napon játszotta le története első vb-mérkőzését a rendező – és később aranyérmes – Olaszország, valamint Németország, Spanyolország, Svédország, Hollandia, továbbá az akkoriban igen erősnek számító közép-európai futball legtöbb képviselője.

Így a magyar válogatott is, amelynek presztízsszempontból sem volt mellékes a történelmi mérföldkőnek számító nápolyi fellépés. Sokan emlékeztek ugyanis a tíz évvel korábbi „egyiptomi csapásra”, vagyis arra, hogy az 1924-es párizsi olimpián az afrikai válogatott 3:0-ra lelépte és kiejtette a magyart.

Nos, a visszavágás sikerült, ha nem is könnyen. Ahogyan a Nemzeti Sport fogalmazott: „Egy gyönyörű gól, egy gól testkihasználásból, 2:0-ra vezetünk, jön az elbizakodottság – és az egyenlítés”. Végül a négy fontos játszótársukat (köztük a világklasszis Sárosi Györgyöt) sérülés miatt nélkülöző eleink Toldi Géza (2), Teleki Pál és Vincze Jenő góljával 4:2-re győztek, és bejutottak a negyeddöntőbe, ahol a franciákat nagy csatában kiejtő, örök rivális osztrákok vártak rájuk.

A világbajnokságok első magyar gólját Teleki Pál szerezte a nápolyi mérkőzés 11. percében, mégpedig így:

„A szél az egyiptomiakat segíti, a 11. percben azonban mi rohamozunk. A taccsdobás után Markoshoz kerül a bőr, labdája hamar száll befelé. Teleki és Vincze pompásan játszik össze, igyekeznek a kapu felé. Utoljára Vinczénél van a labda, fut vele pár lépést, már majdnem a tizenhatos sarkánál tart, amikor felvágják. Barlassina bíró már fújna is szabadrúgást, a labda azonban továbbperdülve Markoshoz jut. Barlassina alkalmazza az előnyszabályt, nem sípol, Markos két lépést tesz befelé, Telekihez tolja be, akinek van ideje még az igazításra is, azután inkább behelyezi, mint belövi a labdát félmagasan a jobb sarokba. 1:0” (Kiemelések az eredeti szövegből.)

Teleki Pál – aki a vb idején már a debreceni Bocskait erősítette – ha csak egy mérkőzés erejéig is, de előbb volt román válogatott, mint magyar. A kiváló center (korabeli NS-ábrázolás jobbra) az erdélyi labdarúgás egyik bölcsőjének tekintett Aradon kezdett futballozni, majd a temesvári Kinizsi (Chinezul) játékosaként román bajnok lett, és azon a bizonyos 1927-es, jugoszlávok elleni meccsen egyszeres román válogatott. A magyar válogatottban nyolc mérkőzésen két gólt szerzett – pályafutásáról ide kattintva olvashatnak részletesen.

Végül egy érdekesség a Mondiale első játéknapjáról: az 1934-es vb azonnal Európa-bajnoksággá „szűkült”, miután az egyiptomiak mellett a három tengerentúli válogatott (Brazília, Egyesült Államok, valamint az első vb-n ezüstérmes, ám Itáliába teljesen kicserélt csapattal érkező Argentína) máris kiesett.

VB-EREDMÉNYEK – MÁJUS 27.

1934, NYOLCADDÖNTŐ

Nápoly: Magyarország–Egyiptom 4:2

Róma: Olaszország–Egyesült Államok 7:1

Firenze: Németország–Belgium 5:2

Genova: Spanyolország–Brazília 3:1

Bologna: Svédország–Argentína 3:2

Milánó: Svájc–Hollandia 3:2

Trieszt: Csehszlovákia–Románia 2:1

Torino: Ausztria–Franciaország 3:2, hosszabbítás után

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, az első függelék, amelyben rögtön kivételt teszünk: egy füst alatt felelevenítjük a házigazda katari válogatott mindhárom mérkőzését!

2022. NOVEMBER 20.: KATAR–ECUADOR 0–2. Nem vitatjuk, Katar remek vb-t hozott tető alá (a rendezési jog elnyerésének körülményei, a stadionépítkezések áldozatai természetesen sohasem merülhetnek feledésbe), bár Gianni Infantino FIFA-elnök elragadtatott gyorsértékelését („minden idők legjobb világbajnoksága”) kezeljük inkább a diplomáciai udvariasság megnyilvánulásaként. Az viszont egyértelmű, hogy a katari válogatott nem tűnt világbajnokságra érett csapatnak. A nyitó mérkőzés legelején kapott gólt a videobírói szoba még kicentizte szabálytalanra (les), ám kisvártatva Enner Valencia tizenegyesből már tényleg vezetést szerzett Ecuadornak, majd még az első félidőben ugyanő fejelt egy második gólt is. A katariak gyakorlatilag képtelenek voltak támadást vezetni, és az övék lett az első olyan válogatott, amelyik házigazdaként elveszítette a nyitó mérkőzését. Sok néző már a meccs lefújása előtt hazament... VIDEÓ ITT!

2022. NOVEMBER 25.: KATAR–SZENEGÁL 1–3. A ghánai születésű Mohammed Muntari fejjel megszerezte Katar első világbajnoki gólját, de Szenegál addigra már betalált kétszer, majd Bamba Dieng a hajrában is lőtt egyet. Katar lett az első vb-házigazda, amelyik két mérkőzés után már nem volt versenyben a csoportból való továbbjutásért. VIDEÓ ITT!

2022. NOVEMBER 29.: HOLLANDIA–KATAR 2–0. Akárcsak a hollandok első két csoportmeccsén, megint Cody Gakpo törte meg a 0–0-s állást – a PSV-ből beválogatott, a vb-n nyújtott teljesítménye révén liverpooli szerződéshez jutó szélső szép adogatás után lőtt a bal alsóba. Frenkie de Jong a katariaktól már megszokott védelmi megingások egyikét kihasználva a második játékrész elején eldöntötte a meccset, Hollandia csoportelsőként lépett tovább. Korábban már volt olyan vb-házigazda, amelyik nem jutott tovább a csoportkörből (Dél-Afrika, 2010), de olyan még nem, amelyik mindhárom csoportmérkőzését elveszítette. Ez a szomorú elsőség is Katarnak jutott. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)