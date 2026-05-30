Pelé is gólt lőtt a semmiből tető alá hozott vb nyitányán – videók

1962: DÉL-AMERIKA – NÉGYBŐL NÉGY, KEZDÉSNEK NEM ROSSZ

Egy közös fotó Pelével már akkor is sokat ért (Fotó: AFP)

Nagyjából két esztendővel a tervezett rajt előtt Chilét az addig regisztrált legerősebb földrengés rázta meg, a pusztítás rettenetes volt, de az ország egy pillanatig sem gondolt arra, hogy lemondja a vb-rendezést.

Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke – válaszul a rendezésre szintén pályázó, kész infrastruktúrával versenybe szálló argentinok magabiztos készülődésére – kortesbeszédében így fogalmazott: „Semmink sincs, de mindenünk meglesz!” Képzelhető, hogy a földrengés után honnan kellett újrakezdeniük… De megcsinálták!

Tragédia a tragédiában, hogy maga Dittborn is túlhajszolta magát, röviddel a vb-rajt előtt 41 évesen, szívinfarktusban elhunyt, így csak a szelleme lehetett jelen a tornán – és a neve: az aricai stadiont róla keresztelték el, a nyitó napon Uruguay ott győzte le Kolumbiát a magyar Dorogi Andor játékvezetése mellett. VIDEÓ ITT!

Dittborn alighanem büszke lett volna a házigazdák bemutatkozására: az azóta világszerte jól ismert buzdítás, a „Chi, Chi, Chi! Le, Le, Le! Viva Chile!” dobhártyarepesztő erővel szólt, Chile válogatottja pedig vert helyzetből, Leonel Sánchez duplájával felülmúlta Svájcot. VIDEÓ ITT!

A címvédő Brazília Zagallo fejesével és a védelmen magát áthámozó Pelé estében bevágott lövése révén szintén győzelemmel kezdett, az ellenfél Mexikó volt. Senki sem számított arra, hogy a nyitányt góllal és gólpasszal letudó világbajnoknak, a 21 évesen már világklasszisként kezelt Pelének ez lesz az egyetlen igazi fellépése ezen a vb-n… VIDEÓ ITT!

A „magyar” csoport nyitányán is érvényesült a dél-amerikai lendület: Argentína legyűrte Bulgáriát. VIDEÓ ITT!

A mieinknek még egy napjuk volt az Anglia elleni bemutatkozásig. Innen folytatjuk.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Arica Uruguay–Kolumbia 2:1 Santiago Chile–Svájc 3:1 Vina del Mar Brazília–Mexikó 2:0 Rancagua Argentína–Bulgária 1:0 VB 1962, CHILE – MÁJUS 30.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 21.: ANGLIA–IRÁN 6–2. Ijesztő sérüléssel indult a mérkőzés: a játékostársával ütköző iráni kapust, Alireza Beiranvandot hosszas ápolás után, agyrázkódás gyanújával le kellett cserélni. A perzsa válogatott egy darabig bírta az egyik legjobbja nélkül, aztán az első félidő hajrájában bő tíz perc alatt kapott három gólt, majd a másodikban is beszedett hármat. Jude Bellingham fejjel szerezte meg élete első válogatott gólját, Bukayo Saka először duplázott a nemzeti csapatban, Marcus Rashford a becserélése után gyakorlatilag az első labdaérintéséből gólt szerzett. S hogy ne feledjük el, a katari volt a „hosszú hosszabbítások vb-je”: Mehdi Taremi a 90+13. percben lőtte tizenegyesből az irániak (és saját maga) második gólját – korábban sohasem született ilyen kései gól világbajnokságon az úgynevezett rendes játékidőben. Taremi lett az iráni futball első duplázója vb-meccsen. A mérkőzésnek volt egy szomorú szála is: az Iránban hetek óta zajló tömegtüntetések vérbe fojtásán felháborodó futballisták nem énekelték hazájuk himnuszát, az iráni szurkolók is tüntettek, a kamerák nem egy zokogó nézőt mutattak a lelátón. Az iszlám köztársaság televíziója a himnusznál meg is szakította az adását… VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)