Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo megszerezte 100. gólját Szaúd-Arábiában

2026.05.08. 13:22
Megvan Cristiano Ronaldo 100. gólja Szaúd-Arábiában (Fotó: Getty Images)
Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábia al-Naszr
Megszerezte századik gólját Cristiano Ronaldo a szaúdi labdarúgóligában.

Az al-Nasszr portugál sztárja csütörtökön egy találattal vette ki a részét az al-Sabab 4-2-es legyőzéséből, ezzel 26-odszor volt eredményes a szezon során, összességében pedig 971 gólnál tart. Az ötszörös aranylabdás csatár 2022 decemberében igazolt Szaúd-Arábiába, de bajnoki címet még nem nyert. Jelenleg azonban az al-Nasszr vezeti a tabellát, és ha kedden legyőzi az üldöző al-Hilalt, akkor megszerezheti első bajnoki diadalát 2019 óta.

Ronaldo a 971 góljából klubcsapataiban 828-at szerzett, a portugál válogatottban pedig 143 alkalommal volt eddig eredményes. A 41 éves játékos célja, hogy elérje az 1000-es álomhatárt, góljai további gyarapításához a szaúdi bajnoki és kupamérkőzések mellett lehetőséget kínál neki a nyári világbajnokság is.

A bajnoki éllovas al-Nasszr kedden a második helyen álló al-Hilal fogadja. Cristiano Ronaldóék előnye öt pont az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó al-Hilal előtt, így a rangadót megnyerő csapat jó eséllyel megnyeri a bajnokságot.

 

