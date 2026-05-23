Harmadik szakaszgyőzelmével az élre állt Vingegaard a Giro d'Italián

2026.05.23. 17:50
Jonas Vingegaard kerékpár Giro d'Italia
A dán Jonas Vingegaard nyerte meg a Giro d'Italia országúti kerékpáros-körverseny 14. szakaszát, és az összetettben átvette a vezetést.

Szombaton Aosta és Pila között 133 kilométer megtétele, öt kategorizált emelkedő leküzdése és a végén hegyi befutó várt a mezőnyre, a cél 1793 méteren volt. Bő tíz kilométerrel a vége előtt még egy 12 fős szökevénycsoport haladt az élen, de az ekkor közel két percre lévő, 22 kerekest számláló üldözőboly folyamatosan csökkentette a hátrányát. Ott volt még ebben a csoportban a rózsaszín trikós portugál Afonso Eulálio, ám aztán hátrébb került, amint a leggyorsabbak növelték a tempót.

Vingegaard csapata, a Visma-Lease a Bike végig kontrollálta az idei Giro egyik királyszakaszát. A felzárkózók öt kilométernél érték utol az élen tekerőket, pár száz méterrel később pedig a dán klasszis megindult és a végéig 49 másodperces előnyt alakított ki a másodikként célba érő osztrák Felix Gall-lal szemben.

Vingegaard a harmadik hegyi szakaszon a harmadik diadalát aratta.

Eulálio 2:49 perc hátránnyal a 15. helyen ért célba és összesítésben a második pozícióba csúszott vissza.

KERÉKPÁR
GIRO D'ITALIA
14. szakasz, Aosta–Pila, 133 km
1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 3:53:01 óra
2. Felix Gall (osztrák, Decathlon) 49 mp hátrány
3. Jay Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 58 mp h.

Az összetett élcsoportja
1. Vingegaard 56:08:41 óra
2. Afonso Eulálio (portugál, Bahrain Victorious) 2:26 perc hátrány
3. Gall 2:50 p h.

Vasárnap Voghera és Milánó között 157 kilométert tesz meg a mezőny. A kerékpárosok összesen 3469 kilométert teljesítenek, amíg jövő hét vasárnap célba érnek Rómában.

 

