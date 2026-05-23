Jégkorong-vb: Svájc–Magyarország

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 9. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

SVÁJC–MAGYARORSZÁG 6–0 (1–0, 5–0, –) – élőben az NSO-n!

Zürich, Swiss Life Arena. V: Schrader (német), Wannerstedt (norvég) – Gustafson (amerikai), Rampír (cseh)

SVÁJC: Genoni – Egli, Josi / Kukan, Marti / Berni, Moser / Jung – Hischier, Meier, Biasca / Niederreiter, Thurkauf, Bertschy / Malgin, Andrighetto, Rochette / Knak, Riet, Jager / Baechler. Szövetségi kapitány: Jan Cadieux.

MAGYARORSZÁG: Vay (Bálizs) – Stipsicz, Kiss R. / Hadobás, Horváth M. / Ortenszky, Garát / Tornyai – Papp K., Terbócs, Sebők B. / Szongoth, Horváth B., Erdély / Hári, Sofron, Nemes / Nagy K., Ravasz, Vincze P. / Sárpátki . Szövetségi kapitány: Majoross Gergely.