A Ferencváros hatot rúgott a Puskás Akadémiának a női NB I döntőjének első meccsén

A szabályok értelmében a bajnoki döntőben két győzelemre van szükség a bajnoki cím megszerzéséhez, a párharc első meccsét a fővárosban rendezték, majd május 28-án Felcsúton mérkőznek meg a csapatok.

A párharc esélyese előzetesen is egyértelműen az alapszakasz győztese, a Ferencváros volt, amely ennek megfelelően fölényben is futballozott a Puskás Akadémia ellen. Az első félidőben a folyamatos hazai nyomás ellenére mégis a felcsútiak szerezték meg a vezetést, amikor a 6. percben Ashley Merill fejjel bevette a zöld-fehérek kapuját.

Nem sokáig állt azonban jobban a Puskás Akadémia, a 24. percben Nagy Vanessza gólpassza után Vlada Kubassova lőtt a kapuba bal alsó sarkába. Nagy Vanessza aztán a 44. percben a kapufát is eltalálta, ahogy a második félidő elején is – ekkor már úgy tűnt, csak idő kérdése, hogy mikor szerzi meg a második gólját a Ferencváros.

Erre a 62. percig kellett várni: Jadyn Grace Edwards volt eredményes 17 méterről, a jobb kapufa segítségével. A folytatásban a Puskás Akadémia teljesen összeomlott, a ferencvárosiak egymás után érték el az újabb gólokat. A 70. percben Nagy Vanessza megszerezte az első gólját a mérkőzésen, majd a 74. percben Zágonyi Barbara is betalált. Másfél perccel később pedig Nagy Viktória alakította 5–1-re az eredményt.

A 82. percben a csereként beállt Neea Roomsi még szépített, de az utolsó szó a Ferencvárosé volt, egy hatalmas kapushiba után Nagy Vanessza lőtt egy lépésről az üres kapuba és szerezte meg ezzel a második gólját. A Ferencváros a vártnál is magabiztosabban nyerte meg a döntő első mérkőzését 6–2-re, és az erőviszonyokat látva minden esélye megvan arra is, hogy a jövő héten Felcsúton már bajnoki címet ünnepeljen.

A harmadik helyért zajló párharc első, szombati meccsén az ETO FC 2–1-re nyert az MTK vendégeként. A küzdelem itt is az egyik csapat második sikeréig tart. A második meccset szerdán 17.30-kor rendezik az ETO Stadionban.

NŐI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FTC–Puskás Akadémia 6–2 (Kubassova 24., Nagy Vanessza 70., 88., Edwards 62., Zágonyi 74., Nagy Viktória 76., ill. Merrill 6., Roomsi 82.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Ferencváros javára

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

MTK–ETO FC 1–2

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az ETO javára