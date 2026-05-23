Vívás: Andrásfi Tibor ezüstérmes a férfi párbajtőrözők berni vk-viadalán

Öt magyar léphetett pástra a férfi párbajtőrözők berni világkupa-viadalán, s ezúttal is volt egy magyar ág a sorsolás szeszélye folytán, más kérdés, hogy végül egy magyar–magyar elleni asszót láthattunk csak, mert amikor a 16 közé jutásért Andrásfi Tibor legyőzte Koch Mátét, kikapott Siklósi Gergely is (egyébként itt búcsúzott Nagy Dávid is), így a nyolcaddöntőben nem az egyéni olimpiai ezüstérmes ellen kötött be a BVSC párbajtőrözője, hanem a Siklósit kiejtő svájci Alexis Bayard ellen – Andrásfi ezt az asszóját is megnyerte, mi több, utána sikerrel vette a negyed-, majd az elődöntőt is, a fináléban, bár volt a közepén egy biztató feltámadása, jobbnak bizonyult nála a berni vk-viadalnak a világranglista negyedik helyéről nekivágó egyiptomi Mohamed Elsayed.

VILÁGKUPAVERSENY, BERN

Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A 32 közé jutásért: Siklósi–Bonferroni (svájci) 15:5,

Nagy D.–Fortin (francia) – Fortin sérülés miatt visszalépett, Koch–Rubes (cseh) 11:9, Andrásfi–Jose (fülöp-szigeteki) 15:10, Rashaida (bolgár)–Fenyvesi 12:11. A 16 közé jutásért: Andrásfi–Koch 15:5, Bayard (svájci)–Siklósi 15:4, Priniits (észt)–Nagy D. 8:7. Nyolcaddöntő: Andrásfi–Bayard 11:10. Negyeddöntő: Andrásfi–Szvicskar (ukrán) 8:7. Elődöntő: Andrásfi–Camargo (brazil) 15:9. Döntő: Elsayed (egyiptomi)–Andrásfi 15:12

VILÁGKUPAVERSENY, ST-MAUR

Párbajtőr. Nők. Egyéni. A 32 közé jutásért: Muhari–Vanryssel (francia) 15:8, Lipthay–Brunner (svájci) 15:11, Klasik (lengyel)–Kun 15:8, Csoj In Dzseong (dél-koreai)–Büki 15:7.

A 16 közé jutásért: Lipthay–Rizzi (olasz) 11:10, Koh (szingapúri)–Muhari 15:13. Nyolcaddöntő: Nixon (amerikai)–Lipthay 15:7