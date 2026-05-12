Cristiano Ronaldo bánata: bajnokavatás helyett 98. percben kapott gól

2026.05.12. 22:47
Legnagyobb riválisa, az Al-Hilal ellen ünnepelhetett volna az Al-Naszr és a csapat világsztárja, Cristiano Ronaldo, de a bajnokavatást keresztülhúzta a hosszabbításban született egyenlítő gól (1–1).

A szaúdi bajnokság első és második helyezettje találkozott egymással az utolsó előtti fordulóban, a hazai pályán játszó Al-Naszr ötpontos előnyben volt, de mivel az Al-Hilal eggyel kevesebb meccset játszott, csak hazai győzelem jelentett volna bajnokavatást. Sztárparádé volt a javából: a hazai oldalon Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Sadio Mané, Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, a másikon Karim Benzema, Malcom, Théo Hernandez vagy Juszuf Bunu...

Cristiano Ronaldo a 7. percben máris majdnem betalált, hét méterről, ballal kevéssel lőtte a labdát a bal kapufa mellé. A 37. percben megszületett az Al-Naszr vezető gólja: jobbról beívelt szöglet után a hazaiak kétszer is lefejelték a labdát, amely Mohamed Simakan elé került, a francia védő pedig hét méterről, jobbal a jobb alsó sarokba lőtt nagy erővel.

Jorge Jesus vezetőedző a 83. percben lecserélte Cristiano Ronaldót, aki így már a kispadról láthatta hitetlenkedve, hogy nincs még a kezében szaúdi pályafutása első bajnoki trófeája és érme, mert a 98. percben jött a váratlan egyenlítés: bedobás után a felugró brazil kapus, Bento kezéből kicsúszott a labda, be a gólvonal mögé...  Így lett 1–1 a meccs vége – az izgalmak folytatódnak.

SZAÚDI PRO LIGA
33. FORDULÓ
Al-Naszr–Al-Hilal 1–1

 

