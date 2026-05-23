Többszörös orrcsonttörést szenvedett a Szolnok válogatott kosarasa

Somogyi Ádám többszörös orrcsonttörés miatt várhatóan nem fog pályára lépni a címvédő Szolnoki Olajbányászban a férfi kosárlabda NB I döntőjének hétfői, negyedik mérkőzésén – írta szombaton a klub közösségi oldala.
A finálé pénteki, harmadik meccsének negyedik negyedében a Falco KC Szombathely együttesét erősítő szerb Aleksza Novakovics ütközött a hazaiak magyar válogatott irányítójával. Somogyi Ádámnak vérzett az orra, és később már nem is tudott visszatérni a pályára.
AZ ESET
Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban a Falco KC 2–1-re vezet.
