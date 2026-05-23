Nemzeti Sportrádió

Többszörös orrcsonttörést szenvedett a Szolnok válogatott kosarasa

2026.05.23. 16:57
null
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
férfi kosárlabda NB I Szolnoki Olajbányász Somogyi Ádám
Somogyi Ádám többszörös orrcsonttörés miatt várhatóan nem fog pályára lépni a címvédő Szolnoki Olajbányászban a férfi kosárlabda NB I döntőjének hétfői, negyedik mérkőzésén – írta szombaton a klub közösségi oldala.

A finálé pénteki, harmadik meccsének negyedik negyedében a Falco KC Szombathely együttesét erősítő szerb Aleksza Novakovics ütközött a hazaiak magyar válogatott irányítójával. Somogyi Ádámnak vérzett az orra, és később már nem is tudott visszatérni a pályára.

AZ ESET

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban a Falco KC 2–1-re vezet.

Kosárlabda
19 órája

A Falco legyőzte a Szolnokot a férfi kosárlabda-bajnoki döntő harmadik meccsén

A szombathelyiek 2–1-re vezetnek a párharcban.

 

 

férfi kosárlabda NB I Szolnoki Olajbányász Somogyi Ádám
Legfrissebb hírek

Egyetlen pontot sem adtak ingyen Szombathelyen

Kosárlabda
2026.05.21. 08:24

Férfi kosárlabda NB I: kinevezték az Alba Fehérvár új vezetőedzőjét

Kosárlabda
2026.05.20. 21:44

Ismét előnybe került a Kaposvár a férfi kosárlabda NB I bronzcsatájában

Kosárlabda
2026.05.20. 20:50

Hazai pályán egyenlített a Szombathely a férfi kosárlabda NB I döntőjében

Kosárlabda
2026.05.19. 20:05

Bognár Kristóf: Böki a csőrünket a vereségsorozat

Kosárlabda
2026.05.19. 12:51

Zlatko Jovanovic három idény után távozik a Honvéd kosárcsapatától

Kosárlabda
2026.05.18. 20:40

A Paks 113 pontot dobott, ki is egyenlített a férfi kosár NB I bronzcsatájában

Kosárlabda
2026.05.17. 20:24

Férfi kosár NB I: szolnoki győzelemmel kezdődött a döntő

Kosárlabda
2026.05.16. 22:02
Ezek is érdekelhetik