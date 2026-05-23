A két Mercedes keményen összecsapott: Russell nyert a montreali sprintversenyen

George Russell visszavágott a Kanadai Nagydíj sprintidőmérőjén, és megszerezte a pole pozíciót a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli előtt. Ez a siker különösen fontos volt az elmúlt időszak nehézségei után, így az év harmadik sprintversenyének fő kérdését az jelentette, a brit versenytávon is képes lesz-e felülkerekedni.

A fejlesztésekkel előrelépő „ezüstnyilak” mögül a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri rugaszkodhatott el, a Ferrarival erőre kapó Lewis Hamilton az ötödik, a fékekkel küszködő Charles Leclerc a hatodik, míg a Red Bull párosa a harmadik rajtsorból támadt.

A sprintkvalifikáción autót törő, de az idejével a második szakaszba így is továbbmenetelő Fernando Alonso a tizenötödik helyről, míg az eseményt kihagyni kényszerülő Liam Lawson és Alexander Albon közül az előbbi a tizennyolcadik pozícióból, utóbbi a bokszutcából rugaszkodhatott el. Albonhoz Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, illetve az utolsó pillanatokban Lance Stroll is csatlakozott, így összesen 17 versenyző állt fel a rajtrácsra.

Ami a gumistratégiát illeti, összesen négy pilóta, Arvid Lindblad, Sergio Pérez, Valtteri Bottas és Lance Stroll döntött úgy, hogy nem a közepes gumin indul. A Racing Bulls-pilóta a lágy, míg három társa a kemény keveréknek szavazott bizalmat.

A Mercedes ezúttal jól kapta el a rajtot, és versenyzői változatlan sorrendben fordultak be az egyes kanyarba. Russell és Antonelli mellett Norris is megtartotta az eredeti pozícióját, míg a negyedik helyre Hamilton lépett előre, miután megelőzte Piastrit. Leclerc maradt hatodik, míg az első nyolcas sorát a két Red Bull zárta.

Noha a Mercedes rögtön elkezdte kiépíteni az előnyt az üldözők előtt, a csapat nem lehetett nyugodt, hiszen Russell nem tudta lerázni Antonellit, és hamarosan kemény csata alakult ki a két csapattárs között. Az olasz egy ponton vezette is a sprintfutamot, de a brit visszavette tőle az első pozíciót. Ezzel ugyanakkor nem ért véget a küzdelem, hiszen Antonelli nem törődött bele a helyzetbe, és a hatodik kör elején újabb offenzívát indított.

Az olasz az egyes kanyarban ment be Russell mellé, de nem maradt hely a számára, és kisodródott a fűre, aminek következtében nemcsak a márkatárs, hanem Norris is elment mellette. A harmadik helyre visszaeső olasznak egyáltalán nem tetszett Russell manővere, aminek a rádión is hangot adott, de csapata csendre intette.

Russell ugyanakkor a csapattársa hátraesésével sem lélegezhetett fel, hiszen Norris lopta mögötte a távolságot, és a 9. körtől kezdve komoly nyomást helyezett rá, miközben az utolsó körökre Antonelli is felzárkózott a kettősre. Hátrébb Hajdar járta meg a bokszutcát, miután gond adódott a motorral, majd két kör hátrányból folytatta a versenyt. Alonso eközben kétszer is kiállt, másodszor már nem tért vissza a pályára, feladta a küzdelmet.

Az élen az utolsó pillanatokig kiélezett harc folyt, de Russell kitartott, és megnyerte az év harmadik mini futamát, amivel csökkentette a lemaradását az összetettben. Másodikként Norris szelte át a célvonalat, őt az utolsó körben próbálta megelőzni Antonelli, ám az olasz túl merész volt, és másodszor is átszántott a füvön az 1-es kanyarnál.

A vb-éllovasnak azonban a kalandok ellenére is sikerült megtartania a harmadik helyet, így összesen két pontot vesztett a csapattárssal szemben. Az első ötöst Piastri és Leclerc zárta, miután a sokáig negyedikként haladó és egyszer a falat is megsuhintó Hamilton az utolsó körben két helyet is vesztett. Verstappen és Lindblad tette teljessé a pontszerzők sorát.

Folytatás 22 órakor az időmérővel.



KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 23 kör 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1.272 mp h. 23 3. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1.843 23 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 9.797 23 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 9.929 23 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 10.545 23 7. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 15.935 23 8. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 29.710 23 9. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 31.621 23 10. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 36.793 23 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:01.344 23 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:01.814 23 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:04.209 23 14. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:10.402 23 15. Nico Hülkenberg német Audi 1:12.158 23 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1 kör 22 17. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1 kör 22 18. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör 22 19. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1 kör 22 20. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1 kör 22 21. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 3 kör 20 Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda Kiesett 15

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 3 4 7 106 2. George Russell 1 2 7 88 3. Charles Leclerc – 2 7 63 4. Lando Norris – 1 6 58 5. Lewis Hamilton – 1 7 54 6. Oscar Piastri – 2 5 48 7. Max Verstappen – – 5 28 8. Oliver Bearman – – 3 17 9. Pierre Gasly – – 4 16 10. Liam Lawson – – 3 10 11. Franco Colapinto – – 2 7 12. Arvid Lindblad – – 2 5 13. Isack Hadjar – – 1 4 14. Carlos Sainz – – 2 4 15. Gabriel Bortoleto – – 1 2 16. Esteban Ocon – – 1 1 17. Alexander Albon – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 194 2. Ferrari 117 3. McLaren-Mercedes 106 4. Red Bull-Ford 32 5. Alpine-Mercedes 23 6. Haas-Ferrari 18 7. Racing Bulls-Ford 15 8. Williams-Mercedes 5 9. Audi 2 10. Cadillac-Ferrari 0 11. Aston Martin-Honda 0