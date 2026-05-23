A két Mercedes keményen összecsapott: Russell nyert a montreali sprintversenyen

2026.05.23. 17:44
George Russell (Mercedes) aratott győzelmet a Formula–1-es Kanadai Nagydíj sprintversenyén. A brit keményen összecsapott a csapattársával, Andrea Kimi Antonellivel, aki a fűre sodródott a küzdelem során. Az olasz végül harmadikként ért célba, a két Mercedest Lando Norris választotta szét. Az első ötöst Oscar Piastri (McLaren) és Charles Leclerc (Ferrari) zárta, miután Lewis Hamilton (Ferrari) az utolsó körben két helyet is veszített.

George Russell visszavágott a Kanadai Nagydíj sprintidőmérőjén, és megszerezte a pole pozíciót a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli előtt. Ez a siker különösen fontos volt az elmúlt időszak nehézségei után, így az év harmadik sprintversenyének fő kérdését az jelentette, a brit versenytávon is képes lesz-e felülkerekedni.

A fejlesztésekkel előrelépő „ezüstnyilak” mögül a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri rugaszkodhatott el, a Ferrarival erőre kapó Lewis Hamilton az ötödik, a fékekkel küszködő Charles Leclerc a hatodik, míg a Red Bull párosa a harmadik rajtsorból támadt.

A sprintkvalifikáción autót törő, de az idejével a második szakaszba így is továbbmenetelő Fernando Alonso a tizenötödik helyről, míg az eseményt kihagyni kényszerülő Liam Lawson és Alexander Albon közül az előbbi a tizennyolcadik pozícióból, utóbbi a bokszutcából rugaszkodhatott el. Albonhoz Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, illetve az utolsó pillanatokban Lance Stroll is csatlakozott, így összesen 17 versenyző állt fel a rajtrácsra.

Ami a gumistratégiát illeti, összesen négy pilóta, Arvid Lindblad, Sergio Pérez, Valtteri Bottas és Lance Stroll döntött úgy, hogy nem a közepes gumin indul. A Racing Bulls-pilóta a lágy, míg három társa a kemény keveréknek szavazott bizalmat.

A Mercedes ezúttal jól kapta el a rajtot, és versenyzői változatlan sorrendben fordultak be az egyes kanyarba. Russell és Antonelli mellett Norris is megtartotta az eredeti pozícióját, míg a negyedik helyre Hamilton lépett előre, miután megelőzte Piastrit. Leclerc maradt hatodik, míg az első nyolcas sorát a két Red Bull zárta.

Noha a Mercedes rögtön elkezdte kiépíteni az előnyt az üldözők előtt, a csapat nem lehetett nyugodt, hiszen Russell nem tudta lerázni Antonellit, és hamarosan kemény csata alakult ki a két csapattárs között. Az olasz egy ponton vezette is a sprintfutamot, de a brit visszavette tőle az első pozíciót. Ezzel ugyanakkor nem ért véget a küzdelem, hiszen Antonelli nem törődött bele a helyzetbe, és a hatodik kör elején újabb offenzívát indított.

Az olasz az egyes kanyarban ment be Russell mellé, de nem maradt hely a számára, és kisodródott a fűre, aminek következtében nemcsak a márkatárs, hanem Norris is elment mellette. A harmadik helyre visszaeső olasznak egyáltalán nem tetszett Russell manővere, aminek a rádión is hangot adott, de csapata csendre intette.

Russell ugyanakkor a csapattársa hátraesésével sem lélegezhetett fel, hiszen Norris lopta mögötte a távolságot, és a 9. körtől kezdve komoly nyomást helyezett rá, miközben az utolsó körökre Antonelli is felzárkózott a kettősre. Hátrébb Hajdar járta meg a bokszutcát, miután gond adódott a motorral, majd két kör hátrányból folytatta a versenyt. Alonso eközben kétszer is kiállt, másodszor már nem tért vissza a pályára, feladta a küzdelmet.

Az élen az utolsó pillanatokig kiélezett harc folyt, de Russell kitartott, és megnyerte az év harmadik mini futamát, amivel csökkentette a lemaradását az összetettben. Másodikként Norris szelte át a célvonalat, őt az utolsó körben próbálta megelőzni Antonelli, ám az olasz túl merész volt, és másodszor is átszántott a füvön az 1-es kanyarnál.

A vb-éllovasnak azonban a kalandok ellenére is sikerült megtartania a harmadik helyet, így összesen két pontot vesztett a csapattárssal szemben. Az első ötöst Piastri és Leclerc zárta, miután a sokáig negyedikként haladó és egyszer a falat is megsuhintó Hamilton az utolsó körben két helyet is vesztett. Verstappen és Lindblad tette teljessé a pontszerzők sorát.

Folytatás 22 órakor az időmérővel. 
 

KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.George RussellbritMercedes 23 kör
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1.272 mp h.23
3.Kimi AntonelliolaszMercedes1.84323
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes9.79723
5.Charles LeclercmonacóiFerrari9.92923
6.Lewis HamiltonbritFerrari10.54523
7.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford15.93523
8.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford29.71023
9.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes31.62123
10.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes36.79323
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:01.34423
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1:01.81423
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:04.20923
14.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:10.40223
15.Nico HülkenbergnémetAudi1:12.15823
16.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1 kör22
17.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1 kör22
18.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör22
19.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1 kör22
20.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör22
21.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford3 kör20
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-HondaKiesett15
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli347106
2. George Russell12788
3. Charles Leclerc2763
4. Lando Norris1658
5. Lewis Hamilton1754
6. Oscar Piastri2548
7. Max Verstappen528
8. Oliver Bearman317
9. Pierre Gasly416
10. Liam Lawson310
11. Franco Colapinto27
12. Arvid Lindblad25
13. Isack Hadjar14
14. Carlos Sainz24
15. Gabriel Bortoleto12
16. Esteban Ocon11
17. Alexander Albon11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes194
2. Ferrari117
3. McLaren-Mercedes106
4. Red Bull-Ford32
5. Alpine-Mercedes23
6. Haas-Ferrari18
7. Racing Bulls-Ford15
8. Williams-Mercedes5
9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0
55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00

 

 

