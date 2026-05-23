A két Mercedes keményen összecsapott: Russell nyert a montreali sprintversenyen
George Russell visszavágott a Kanadai Nagydíj sprintidőmérőjén, és megszerezte a pole pozíciót a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli előtt. Ez a siker különösen fontos volt az elmúlt időszak nehézségei után, így az év harmadik sprintversenyének fő kérdését az jelentette, a brit versenytávon is képes lesz-e felülkerekedni.
A fejlesztésekkel előrelépő „ezüstnyilak” mögül a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri rugaszkodhatott el, a Ferrarival erőre kapó Lewis Hamilton az ötödik, a fékekkel küszködő Charles Leclerc a hatodik, míg a Red Bull párosa a harmadik rajtsorból támadt.
A sprintkvalifikáción autót törő, de az idejével a második szakaszba így is továbbmenetelő Fernando Alonso a tizenötödik helyről, míg az eseményt kihagyni kényszerülő Liam Lawson és Alexander Albon közül az előbbi a tizennyolcadik pozícióból, utóbbi a bokszutcából rugaszkodhatott el. Albonhoz Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, illetve az utolsó pillanatokban Lance Stroll is csatlakozott, így összesen 17 versenyző állt fel a rajtrácsra.
Ami a gumistratégiát illeti, összesen négy pilóta, Arvid Lindblad, Sergio Pérez, Valtteri Bottas és Lance Stroll döntött úgy, hogy nem a közepes gumin indul. A Racing Bulls-pilóta a lágy, míg három társa a kemény keveréknek szavazott bizalmat.
A Mercedes ezúttal jól kapta el a rajtot, és versenyzői változatlan sorrendben fordultak be az egyes kanyarba. Russell és Antonelli mellett Norris is megtartotta az eredeti pozícióját, míg a negyedik helyre Hamilton lépett előre, miután megelőzte Piastrit. Leclerc maradt hatodik, míg az első nyolcas sorát a két Red Bull zárta.
Noha a Mercedes rögtön elkezdte kiépíteni az előnyt az üldözők előtt, a csapat nem lehetett nyugodt, hiszen Russell nem tudta lerázni Antonellit, és hamarosan kemény csata alakult ki a két csapattárs között. Az olasz egy ponton vezette is a sprintfutamot, de a brit visszavette tőle az első pozíciót. Ezzel ugyanakkor nem ért véget a küzdelem, hiszen Antonelli nem törődött bele a helyzetbe, és a hatodik kör elején újabb offenzívát indított.
Az olasz az egyes kanyarban ment be Russell mellé, de nem maradt hely a számára, és kisodródott a fűre, aminek következtében nemcsak a márkatárs, hanem Norris is elment mellette. A harmadik helyre visszaeső olasznak egyáltalán nem tetszett Russell manővere, aminek a rádión is hangot adott, de csapata csendre intette.
Russell ugyanakkor a csapattársa hátraesésével sem lélegezhetett fel, hiszen Norris lopta mögötte a távolságot, és a 9. körtől kezdve komoly nyomást helyezett rá, miközben az utolsó körökre Antonelli is felzárkózott a kettősre. Hátrébb Hajdar járta meg a bokszutcát, miután gond adódott a motorral, majd két kör hátrányból folytatta a versenyt. Alonso eközben kétszer is kiállt, másodszor már nem tért vissza a pályára, feladta a küzdelmet.
Az élen az utolsó pillanatokig kiélezett harc folyt, de Russell kitartott, és megnyerte az év harmadik mini futamát, amivel csökkentette a lemaradását az összetettben. Másodikként Norris szelte át a célvonalat, őt az utolsó körben próbálta megelőzni Antonelli, ám az olasz túl merész volt, és másodszor is átszántott a füvön az 1-es kanyarnál.
A vb-éllovasnak azonban a kalandok ellenére is sikerült megtartania a harmadik helyet, így összesen két pontot vesztett a csapattárssal szemben. Az első ötöst Piastri és Leclerc zárta, miután a sokáig negyedikként haladó és egyszer a falat is megsuhintó Hamilton az utolsó körben két helyet is vesztett. Verstappen és Lindblad tette teljessé a pontszerzők sorát.
Folytatás 22 órakor az időmérővel.
KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|23 kör
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1.272 mp h.
|23
|3.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1.843
|23
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|9.797
|23
|5.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|9.929
|23
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|10.545
|23
|7.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|15.935
|23
|8.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|29.710
|23
|9.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|31.621
|23
|10.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|36.793
|23
|11.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:01.344
|23
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:01.814
|23
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:04.209
|23
|14.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:10.402
|23
|15.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:12.158
|23
|16.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1 kör
|22
|17.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1 kör
|22
|18.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör
|22
|19.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1 kör
|22
|20.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör
|22
|21.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|3 kör
|20
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|Kiesett
|15
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|3
|4
|7
|106
|2.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|7
|63
|4.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|5.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|7
|54
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|5
|48
|7.
|Max Verstappen
|–
|–
|5
|28
|8.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|9.
|Pierre Gasly
|–
|–
|4
|16
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|3
|10
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|2
|7
|12.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|2
|5
|13.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|2
|4
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|194
|2.
|Ferrari
|117
|3.
|McLaren-Mercedes
|106
|4.
|Red Bull-Ford
|32
|5.
|Alpine-Mercedes
|23
|6.
|Haas-Ferrari
|18
|7.
|Racing Bulls-Ford
|15
|8.
|Williams-Mercedes
|5
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Antonelli 1:13.402
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:12.965
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja
|22.00
