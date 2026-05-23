Nemzeti Sportrádió

Növelnék a magyar játékosok számát, ezért távozik a Veszprém izlandi szélsője – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.05.23. 16:29
null
Bjarki Már Elísson (21) távozik a Veszprémtől (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
férfi kézilabda NB I One Veszprém HC Veszprém férfi kézi NB I Bjarki Már Elísson
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő One Veszprém HC szombat délután a hivatalos honlapján jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg Bjarki Már Elísson szerződését.

A klub közleménye szerint 

a veszprémi vezetőség célként tűzte ki, hogy növeli az első csapatban szereplő magyar kézilabdázók számát, illetve a nekik jutó játékperceket, 

ezért azonban nehéz és fájó döntést kellett meghozni. A 36 éves izlandi szélső, Bjarki Már Elísson eddig három-három bajnoki címet és Magyar Kupát nyert a csapattal, s négy idény alatt csaknem 400 gólt szerzett, azonban nem hosszabbítanak vele. 

„Bjarkiban kiváló játékost és remek embert ismertünk meg, ugyanakkor balszélsőink közül Hugo Descat-t élő szerződés köti hozzánk, szakmai koncepciónk szerint pedig a 2026–2027-es évadtól Gáncs-Pető Mátéra már minden fronton teljes értékű játékosként számítunk, és a lehető legtöbb játékpercet szeretnénk biztosítani neki. Ez a One Veszprém és a magyar kézilabda közös érdeke. Viszont a keretünkben csak két klasszis balszélsőnek van hely” – magyarázta a játékos távozását a Veszprém hivatalos honlapja.

Bartha Csaba vezérigazgató úgy fogalmazott, hosszú távú célokat vettek figyelembe, amikor meghozták a döntést: „Elképesztően nehéz döntést kellett meghoznunk. Bjarki a Magyar Kupa négyes döntőjében is megmutatta, hogy még mindig klasszis a posztján. Ugyanakkor Máté minden várakozást felülmúló tempóban fejlődött, vezetőedzőnk, Xavi Pascual már a mostani idényben is többször a magyar bajnokság legjobb szélsőjének nevezte. Tizennyolc éves, ennyi idősen és ilyen tehetséggel megáldva neki folyamatosan játszania kell. Felelős vezetőkként a mi feladatunk, hogy megteremtsük ennek a kereteit. Biztos vagyok benne, nem mindenki ért egyet a döntéssel, de a klub közép- és hosszú távú céljait figyelembe véve nekünk most el kell engednünk Bjarki kezét. Kiváló ember, remek csapattárs és jó ember, de a profi sport velejárója, hogy olykor kemény döntéseket kell hoznunk.”

A következő idényben Ligetvári Patrik, Gáncs-Pető Máté és a német THW Kieltől érkező Imre Bence személyében három magyar játékos szerepel majd a Veszprém keretében, ugyanis éppen szombaton jelentették be, hogy az ugyancsak balszélső Molnár Robin távozik és Tatabányára igazol.

Kézilabda
5 órája

Egy év után távozik Veszprémből a magyar szélső, NB I-es élcsapatban folytatja

A 22 éves, szélsőként és olykor beállóként is szerepeltetett játékos Tatabányára szerződik.

 

 

férfi kézilabda NB I One Veszprém HC Veszprém férfi kézi NB I Bjarki Már Elísson
Legfrissebb hírek

Egy év után távozik Veszprémből a magyar szélső, NB I-es élcsapatban folytatja

Kézilabda
5 órája

Férfi kézi: hat játékosától elköszönt a Győr

Kézilabda
Tegnap, 15:03

Kiesett a Komló, benn maradt a Szigetszentmiklós a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.05.20. 20:19

Szerződése lejárta előtt távozhat a Szeged kapusa – sajtóhír

Kézilabda
2026.05.14. 14:18

Jim Gottfridsson: Nem bánok semmit, mivel semmi rosszat nem tettem

Kézilabda
2026.05.13. 17:03

Május 29-én kezdődik a férfi kézilabda NB I döntője

Kézilabda
2026.05.12. 21:49

Charlotte Bonaventura is megszólalt a Veszprém berlini BL-visszavágójának végén történtekről

Kézilabda
2026.05.12. 17:35

Férfi kézilabda NB I: jótékonysággal büntetik a gyenge szereplést a Csurgónál

Kézilabda
2026.05.11. 15:43
Ezek is érdekelhetik