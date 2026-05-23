Növelnék a magyar játékosok számát, ezért távozik a Veszprém izlandi szélsője – hivatalos

A klub közleménye szerint

a veszprémi vezetőség célként tűzte ki, hogy növeli az első csapatban szereplő magyar kézilabdázók számát, illetve a nekik jutó játékperceket,

ezért azonban nehéz és fájó döntést kellett meghozni. A 36 éves izlandi szélső, Bjarki Már Elísson eddig három-három bajnoki címet és Magyar Kupát nyert a csapattal, s négy idény alatt csaknem 400 gólt szerzett, azonban nem hosszabbítanak vele.

„Bjarkiban kiváló játékost és remek embert ismertünk meg, ugyanakkor balszélsőink közül Hugo Descat-t élő szerződés köti hozzánk, szakmai koncepciónk szerint pedig a 2026–2027-es évadtól Gáncs-Pető Mátéra már minden fronton teljes értékű játékosként számítunk, és a lehető legtöbb játékpercet szeretnénk biztosítani neki. Ez a One Veszprém és a magyar kézilabda közös érdeke. Viszont a keretünkben csak két klasszis balszélsőnek van hely” – magyarázta a játékos távozását a Veszprém hivatalos honlapja.

Bartha Csaba vezérigazgató úgy fogalmazott, hosszú távú célokat vettek figyelembe, amikor meghozták a döntést: „Elképesztően nehéz döntést kellett meghoznunk. Bjarki a Magyar Kupa négyes döntőjében is megmutatta, hogy még mindig klasszis a posztján. Ugyanakkor Máté minden várakozást felülmúló tempóban fejlődött, vezetőedzőnk, Xavi Pascual már a mostani idényben is többször a magyar bajnokság legjobb szélsőjének nevezte. Tizennyolc éves, ennyi idősen és ilyen tehetséggel megáldva neki folyamatosan játszania kell. Felelős vezetőkként a mi feladatunk, hogy megteremtsük ennek a kereteit. Biztos vagyok benne, nem mindenki ért egyet a döntéssel, de a klub közép- és hosszú távú céljait figyelembe véve nekünk most el kell engednünk Bjarki kezét. Kiváló ember, remek csapattárs és jó ember, de a profi sport velejárója, hogy olykor kemény döntéseket kell hoznunk.”

A következő idényben Ligetvári Patrik, Gáncs-Pető Máté és a német THW Kieltől érkező Imre Bence személyében három magyar játékos szerepel majd a Veszprém keretében, ugyanis éppen szombaton jelentették be, hogy az ugyancsak balszélső Molnár Robin távozik és Tatabányára igazol.