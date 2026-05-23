A lettek legyőzték a címvédő Egyesült Államokat a jégkorong-világbajnokságon

VARGA BALÁZS
2026.05.23. 15:08
A második győzelmüket ünnepelték a lettek az idei vb-n (Fotó: Getty Images)
A Svájcban zajló jégkorong-világbajnokságon a mieink csoportjában Lettország 4–2-re legyőzte a címvédő Egyesült Államokat, míg a B jelű nyolcasban a dán válogatott a szlovénok ellen nyert 4–0-ra.

Haralds Egle a 9. percben szerzett vezetést a letteknek, melyre a Florida Panthers csatára, Matthew Tkachuk válaszolt a 35. percben. Az utolsó harmad így 1–1-ről indult, s a három évvel ezelőtt bronzérmes Lettország újra előnybe került Deniss Smirnovs találatával, majd egy Panthers-játékos, Sandis Vilmanis üres kapus góljával eldőlni látszott a meccs az utolsó előtti percben. Mathieu Olivier ugyan 11 másodperc múlva szépített, ám kilenc másodpercre rá Vilmanis ismét bevette az üres kaput, így alakult ki a 4–2-es végeredmény. Hiába volt a kapura lövések száma 47–22 az olimpiai és vb-címvédő javára, harmadik vereségét is elszenvedte az Egyesült Államok.

Fribourgban az eddig pont nélküli dán válogatott meglepetésre simán, 4–0-ra legyőzte a szlovénokat. A dánok – akik ezt megelőző négy meccsükön csak ötször találtak a kapuba – nagy lépést tettek a bennmaradás felé.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 9. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Lettország–Egyesült Államok 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)
16.20: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.20: Ausztria–Németország (Tv: Sport1)

A-CSOPORT

M

GY

HGY

HV

V

L–K  

GK 

P

1. Svájc

5

5

26–  5

+21 

15

2. Finnország

5

5

24–  5

+19 

15

3. Ausztria

4

3

1

12–14

–2 

9

4. Lettország

5

2

3

10–16

–6 

6

5. Egyesült Államok

5

1

1

3

14–18

–4 

5

6. Németország

5

1

1

3

11–17

–6 

4

7. MAGYARORSZÁG

4

1

3

10–14

–4 

3

8. Nagy-Britannia

5

5

5–23

–18 

0

B-CSOPORT (FRIBOURG)
Dánia–Szlovénia 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)
16.20: Szlovákia–Csehország
20.20: Norvégia–Svédország

B-CSOPORT

M

GY

HGY

HV

V

L–K  

GK 

P

1. Kanada

5

4

1

25–10

+15 

14

2. Szlovákia

4

3

1

16–  7

+9 

11

3. Csehország

4

3

1

13–  8

+5 

10

4. Svédország

5

3

2

21–11

+10 

9

5. Norvégia

4

2

1

1

14–  8

+6 

7

6. Dánia

5

1

4

9–20

–11 

3

7. Szlovénia

6

1

1

4

8–24

–16 

3

8. Olaszország

5

5

2–20

–18 

0

 

 

