A lettek legyőzték a címvédő Egyesült Államokat a jégkorong-világbajnokságon

Haralds Egle a 9. percben szerzett vezetést a letteknek, melyre a Florida Panthers csatára, Matthew Tkachuk válaszolt a 35. percben. Az utolsó harmad így 1–1-ről indult, s a három évvel ezelőtt bronzérmes Lettország újra előnybe került Deniss Smirnovs találatával, majd egy Panthers-játékos, Sandis Vilmanis üres kapus góljával eldőlni látszott a meccs az utolsó előtti percben. Mathieu Olivier ugyan 11 másodperc múlva szépített, ám kilenc másodpercre rá Vilmanis ismét bevette az üres kaput, így alakult ki a 4–2-es végeredmény. Hiába volt a kapura lövések száma 47–22 az olimpiai és vb-címvédő javára, harmadik vereségét is elszenvedte az Egyesült Államok.

Fribourgban az eddig pont nélküli dán válogatott meglepetésre simán, 4–0-ra legyőzte a szlovénokat. A dánok – akik ezt megelőző négy meccsükön csak ötször találtak a kapuba – nagy lépést tettek a bennmaradás felé.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 9. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Lettország–Egyesült Államok 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)

16.20: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.20: Ausztria–Németország (Tv: Sport1)

A-CSOPORT M GY HGY HV V L–K GK P 1. Svájc 5 5 – – – 26– 5 +21 15 2. Finnország 5 5 – – – 24– 5 +19 15 3. Ausztria 4 3 – – 1 12–14 –2 9 4. Lettország 5 2 – – 3 10–16 –6 6 5. Egyesült Államok 5 1 1 – 3 14–18 –4 5 6. Németország 5 1 – 1 3 11–17 –6 4 7. MAGYARORSZÁG 4 1 – – 3 10–14 –4 3 8. Nagy-Britannia 5 – – – 5 5–23 –18 0

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Dánia–Szlovénia 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)

16.20: Szlovákia–Csehország

20.20: Norvégia–Svédország