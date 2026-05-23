A lettek legyőzték a címvédő Egyesült Államokat a jégkorong-világbajnokságon
Haralds Egle a 9. percben szerzett vezetést a letteknek, melyre a Florida Panthers csatára, Matthew Tkachuk válaszolt a 35. percben. Az utolsó harmad így 1–1-ről indult, s a három évvel ezelőtt bronzérmes Lettország újra előnybe került Deniss Smirnovs találatával, majd egy Panthers-játékos, Sandis Vilmanis üres kapus góljával eldőlni látszott a meccs az utolsó előtti percben. Mathieu Olivier ugyan 11 másodperc múlva szépített, ám kilenc másodpercre rá Vilmanis ismét bevette az üres kaput, így alakult ki a 4–2-es végeredmény. Hiába volt a kapura lövések száma 47–22 az olimpiai és vb-címvédő javára, harmadik vereségét is elszenvedte az Egyesült Államok.
Fribourgban az eddig pont nélküli dán válogatott meglepetésre simán, 4–0-ra legyőzte a szlovénokat. A dánok – akik ezt megelőző négy meccsükön csak ötször találtak a kapuba – nagy lépést tettek a bennmaradás felé.
JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 9. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Lettország–Egyesült Államok 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)
16.20: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.20: Ausztria–Németország (Tv: Sport1)
|A-CSOPORT
M
GY
HGY
HV
V
L–K
GK
P
|1. Svájc
5
5
–
–
–
26– 5
+21
15
|2. Finnország
5
5
–
–
–
24– 5
+19
15
|3. Ausztria
4
3
–
–
1
12–14
–2
9
|4. Lettország
5
2
–
–
3
10–16
–6
6
|5. Egyesült Államok
5
1
1
–
3
14–18
–4
5
|6. Németország
5
1
–
1
3
11–17
–6
4
|7. MAGYARORSZÁG
4
1
–
–
3
10–14
–4
3
|8. Nagy-Britannia
5
–
–
–
5
5–23
–18
0
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Dánia–Szlovénia 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)
16.20: Szlovákia–Csehország
20.20: Norvégia–Svédország
|B-CSOPORT
M
GY
HGY
HV
V
L–K
GK
P
|1. Kanada
5
4
1
–
–
25–10
+15
14
|2. Szlovákia
4
3
1
–
–
16– 7
+9
11
|3. Csehország
4
3
–
1
–
13– 8
+5
10
|4. Svédország
5
3
–
–
2
21–11
+10
9
|5. Norvégia
4
2
–
1
1
14– 8
+6
7
|6. Dánia
5
1
–
–
4
9–20
–11
3
|7. Szlovénia
6
–
1
1
4
8–24
–16
3
|8. Olaszország
5
–
–
–
5
2–20
–18
0