Szürreális gólt szerzett az Olomoucban Baráth Péter – videó

2026.05.23. 16:23
Baráth Péter Sigma Olomouc cseh labdarúgás
A Sigma Olomouc 4–0-ra nyert odahaza a friss kupagyőztes MFK Karviná ellen a cseh labdarúgó-élvonal (Chance Liga) hetedik helyért rendezett rájátszása döntőjének visszavágóján.

A találkozó második gólját a hazaiak magyar középpályása, Baráth Péter szerezte, nem is akárhogyan. A télen szerződtetett futballista Syllától kapott egy remek indítást, egyedül vitte rá a labdát a kapusra, aki bele is ért, de a labda egy göröngyről a gólvonal mögé pattant – a gólt végül Baráth neve mellé írták be. A magyar játékos egyébként csapata egyik legjobbja volt, miután csapata első gólját is ő készítette elő. 

Sigma Olomouc [2] - 0 Karviná (Czech league) - Baráth 29' (funny goal)
by u/best_ive_ever_beard in soccer

 

