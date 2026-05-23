Szürreális gólt szerzett az Olomoucban Baráth Péter – videó
A Sigma Olomouc 4–0-ra nyert odahaza a friss kupagyőztes MFK Karviná ellen a cseh labdarúgó-élvonal (Chance Liga) hetedik helyért rendezett rájátszása döntőjének visszavágóján.
A találkozó második gólját a hazaiak magyar középpályása, Baráth Péter szerezte, nem is akárhogyan. A télen szerződtetett futballista Syllától kapott egy remek indítást, egyedül vitte rá a labdát a kapusra, aki bele is ért, de a labda egy göröngyről a gólvonal mögé pattant – a gólt végül Baráth neve mellé írták be. A magyar játékos egyébként csapata egyik legjobbja volt, miután csapata első gólját is ő készítette elő.
