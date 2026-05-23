Gyémánt Liga: Molnár Attila 7. lett Hsziamenben, óriási U20-as világcsúcs gerelyhajításban

A két hónappal ezelőtti fedett pályás világbajnokság óta először futott versenyen Molnár Attila. A 400 méteren fedett pályán Európa-bajnok és Európa-rekorder magyar sprinter különleges helyszínt választott az első szabadtéri megméretésének: Hsziamenről valószínűleg nem mindenki tudja, hogy Kínán belül merre található, mégis egy 5 milliós metropoliszról beszélünk.

Kína 25. legnépesebb városának csillogó-villogó atlétikai stadionjában Molnárnak nagyon komoly riválisokkal szemben kellett helytállnia. Elég a botswanaiak szabadtéri vb-címvédőjére, Collen Kebinatshipire, vagy a márciusban Torunban fedett pályán vb-t nyerő kanadai Christopher Morales Williamsre gondolni.

Kebinatshipi rögtön a rajt után megmutatta, hogy nem szórakozni utazott el a Távol-Keletre. A 22 éves fiatal erősen kezdett, a zambiai Muzala Samukonga mégis nagy hajrára késztette őt, de hatalmas lépteivel fordítani tudott és megnyerte a versenyt. 43.92 másodperces ideje a legjobb, amit eddig 2026-ban bárkitől láthattunk egy körön. Molnár Attila is igyekezett stabilan futni, nem kapkodta el az elejét, a célegyenesbe az 5. helyen fordult be, végül a 7. helyen ért célba, 45.49-es eredménnyel.

Másfél évvel a pekingi szabadtéri világbajnokság előtt feltűnt egy kínai gerelyhajító, aki hat méterrel megdöntötte az U20-as világrekordot… Az elmúlt két évtizedben egy-egy hazai világeseményt megelőzően már nem egy hasonló „csodát” láttunk arrafelé a különböző sportágakban, mint amit Jen Ce-ji szombaton bemutatott. A 18 éves tehetség elsőre 71.74 méterre repítette a gerelyt, majd utána már nem is próbálkozott többször. Hiába volt ő az előző korosztályos világrekord birtokosa is (65.89 m), az ilyen ugrásszerű javulás egyáltalán nem hétköznapi, pláne nem abban a dimenzióban, amiben ezt Jen megcsinálta. A vajdasági Világos Adriana ötször is 60 méter fölé jutott, a legjobb dobását ötödikre tartogatta, 63.64 méterrel a 3. lett.

Jen Ce-ji (Fotó: Getty Images)

Jamal Britt az idén már negyedszer állította be az egyéni csúcsát. Az amerikai rövid gátasnak a 13.07-es ideje Sanghajhoz hasonlóan Hsziamenben is győzelmet ért. Szintén megcsinálta a kínai duplázást a jamaicai Shericka Jackson, Budapest világbajnoka ezúttal már 22 másodpercen belül ért célba 200 méteren.

Miltiádisz Tentoglu, Bozsidar Szarabojukov és Mattia Furlani ízelítőt adott nekünk abból, amire a nyáron számíthatunk tőlük. A három európai távolugró izgalmas versenyéből ezúttal Tentoglu jött ki a legjobban. A görög klasszis 846 centiméterre repült, amivel beállította a világ idei legjobb eredményét. Rivalizálásuk miatt ez lesz a szezon egyik legérdekesebb ügyességi száma, különös tekintettel az augusztusi birminghami Eb-re.

Alison dos Santos egy hete Sanghajban négy századdal legyőzte Karsten Warholmot. Az a (gát)futás 300 méterig tartott, a mostani a klasszikus 400-as távon zajlott, ezt is a brazil nyerte meg, 46.72-vel. A norvég világcsúcstartó ezúttal is ott loholt a nyomában, a különbség alig egy tized volt kettejük között.

Masai Russell (Fotó: Getty Images)

A villámléptű sprinterek közül a kenyai Ferdinand Omanyala volt a leggyorsabb, a 100 méter vert mezőnyében volt többek között Trayvon Bromell, Kenneth Bednarek, Christian Coleman és Letsile Tebogo is. Még ennél is erősebb névsor gyűlt össze női 100 m gáton, amiből Masai Russell kiemelkedett. Devynne Charlton jobban kapta el a rajtot, de Russell begyújtotta a rakétákat, a végén már nem volt kérdés, hogy ő lesz az első. Sőt, 12.14-es „űridejével” csak két századra maradt el Tobi Amusan világrekordjától.

A kétszeres olimpiai bajnok, világbajnok, az elmúlt öt év Gyémánt Liga-bajnoka, Valarie Allman győzelméhez nem férhetett kétség diszkoszvetésben. Az immár férje, egyben edzője, Zebulen Sion vezetéknevét „használó” versenyző diszkoszvető mint a hat dobásával nyert volna, ezek közül a legnagyobb a második volt, 68.45 méter.

GYÉMÁNT LIGA, HSZIAMEN

Férfiak. 100 m (+0.2): 1. Ferdinand Omanyala (kenyai) 9.94

400 m: 1. Collen Kebinatshipi (botswanai) 43.92, …7. Molnár Attila 45.49

5000 m: 1. Addisu Yihune (etióp) 12:57.32

110 m gát (+0.5): 1. Jamal Britt (amerikai) 13.07

400 m gát: 1. Alison dos Santos (brazil) 46.72

Távol: 1. Miltiádisz Tentoglu (görög) 846 (0.0)

Súly: 1. Rajindra Campbell (jamaicai) 22.34

Nők. 200 m (+0.2): 1. Shericka Jackson (jamaicai) 21.87

1500 m: 1. Abbey Caldwell (ausztrál) 3:57.26

100 m gát (+0.5): 1. Masai Russell (amerikai) 12.14

3000 m akadály: 1. Peruth Chemutai (ugandai) 8:51.06

Magas: 1. Julija Levcsenko (ukrán) 199

Diszkosz: 1. Valarie Sion (amerikai) 68.45

Gerely: 1. Jen Ce-ji (kínai) 71.74