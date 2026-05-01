„A futball világa nem egy kedves hely” – Endrick reméli, születendő gyermeke nem követi a példáját

A Real Madridtól való távozása után a Lyonban megtáltosodott a még mindig csak 19 éves Endrick, akinek formája miatt minden esélye megvan arra, hogy tagja legyen a brazil válogatott nyári világbajnoki keretének. A támadó 18 mérkőzésen hét gólt és ugyanennyi gólpassznál jár Franciaországban, így nem meglepetés, hogy a Real Madridnál is erősen fontolgatják a visszahozatalát.

A Guardiannak adott interjúban Endrick a pályafutásának kezdeti nehézségeiről, a közösségi média csapdáiról is beszélt: „Amikor elkezdtem, még nagyon rosszul kezeltem a közösségi médiát és a kritikát. Lejöttem a pályáról, majd rögtön a Twitterre és a közösségi oldalakra mentem, hogy megnézzem, mit mondanak rólam az emberek. Azt akartam, hogy hizlalják az egómat. Ez azonban nem jó dolog, és hála Istennek, már véget ért ez az időszak. Amikor befejeződik a meccs, nyugodt maradok és csak a regenerálódásra koncentrálok, már nem érdekelnek a kritikák.”

A várható világbajnoki részvétel mellett Endricket hamarosan egy másik nagy öröm is éri majd az életben, felesége, Gabriely ugyanis az végére várja a gyermeküket. Az ifjú pár még nem tudja a baba nemét, Endrick azonban abban biztos, hogy nem szeretné, ha gyermeke követné őt a futballpályára: „Remélem, hogy nagyszerű ember lesz belőle. És hogy a pályán kívül normális emberként tud majd látni engem, nem pedig úgy, mint Endrick, a focista. A futball világa nem egy kedves hely, nagyon nehéz közeg. Remélem, hogy ügyvéd, orvos vagy bármi más lesz belőle, és hogy boldog lesz a saját világában.”

A pályafutását alaposan megnehezítő körülményként a sok sérülést említette, mivel szavai szerint azokat a játékos nem tudja az irányítása alatt tartani: „Bonyolult sérülésem volt, emiatt sok időt elveszítettem. Nem tudtam versenyezni. Ha megsérülsz, mindent elveszítesz.”

„Nagyon féltem, többször is sírtam. Nem tudtam, hogyan kezeljem a sérülésem és mire számítsak. Nem tudod, hogy visszatérhetsz-e, megmarad-e az erőd vagy gyengébben térsz vissza a pályára. Ez nagyon megérint téged, elkezdel félni a jövőtől. De tudtam, hogy folytatnom kell.”

Endrick elárulta, hogy madridi időszaka alatt egy játékos különösen nagy segítségére volt a vészterhes időkben: „Bellingham nagyon fontos volt nekem. Ő segített, szívesen látott a klubban. Nem beszéltem jól angolul, ő azonban beszélgetett velem. Egy kicsit próbált spanyolul kommunikálni, mindig mellettem állt és tanácsokat adott. Volt egy bizonyos benyomásom róla, mielőtt megérkeztem, azonban teljesen más volt a valóság. Csodálatos játékos és ember, különösen a barátság terén.”

Másik korábbi madridi csapattársáról, Luka Modricról is nagyon dicsérően beszélt az ifjú brazil titán az interjúban: „Ő volt az a játékos a Real Madriban, aki a leginkább lenyűgözött. Az első évemben rengeteget tanultam tőle, nemcsak az edzéseken, hanem a mérkőzéseken is. Igazi mesterkurzus volt. Mindig tippeket adott és megmondta, hogy mit tegyek a pályán. Ez nagyon sokat segített nekem. Ő az egyik leghihetetlenebb srác, akivel valaha találkoztam a futballban.”

Bár helye még nem biztos Carlo Ancelotti világbajnoki keretében, Endrick reméli, sok munkával eléri majd, hogy számításba vegyék a tornán: „Az elsődleges vágyam az, hogy ott legyek a világbajnokságon. Ott kell lennem, ez az első gondolatom. Az álmom, hogy játszhassak a világbajnokságon és segíthessek a hazámnak. Mindent megteszek ezért.”