Nemzeti Sportrádió

Negyedszer lesz FC Barcelona–Lyon döntő a női Bajnokok Ligájában

2026.05.03. 20:34
null
Alexia Putellasék ismét bejutottak a Bajnokok Ligája döntőjébe (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona női Bajnokok Ligája Olympique Lyon női foci női BL
Az FC Barcelona és az Olympique Lyon játssza a női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét.

A katalánok az elődöntő első mérkőzésén 1–1-es döntetlent játszottak a Bayern München otthonában, vasárnap a hazai visszavágót pedig 4–2-re megnyerték. A franciák előbb 2–1-re kikaptak a címvédő Arsenal vendégeként, majd 3–1-re győztek.

A Barcelona eddigi mérlege hat döntős szereplésen három győzelem, a Lyon pedig 11 alkalommal játszott finálét, és nyolcat megnyert. A két csapat először 2019-ben a Groupama Arénában találkozott egymással BL-döntőben. A franciák akkor 4–1-re, 2022-ben 3–1-re nyertek, 2024-ben viszont 2–0-ra kikaptak a Barcelonától.

Az idei finálét május 23-án Oslóban játsszák.

 

FC Barcelona női Bajnokok Ligája Olympique Lyon női foci női BL
Legfrissebb hírek

Hansi Flick hosszabbít Barcelonában – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.05.01. 10:26

„A futball világa nem egy kedves hely” – Endrick reméli, születendő gyermeke nem követi a példáját

Minden más foci
2026.05.01. 09:33

Barcelona: Frenkie de Jongot a trófeák éltetik – holland rekorder lett

Spanyol labdarúgás
2026.04.25. 10:11

Marca: Endrick szörnyeteg üzemmódba kapcsolt

Francia labdarúgás
2026.04.24. 13:44

Az Interhez kerülhet a Barca magyar kapusa a Bastoni-ügylet részeként – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.04.21. 15:05

A Real Madrid legendája a Barcelonának és az Atlético Madridnak is odaszúrt

Bajnokok Ligája
2026.04.17. 13:57

A Real Madrid sem tehet mindig csodát... – Bajnokok Ligája-kibeszélő

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 18:36

Durván kifakadt az FC Barcelona elnöke az Atlético Madrid elleni BL-kiesés után

Bajnokok Ligája
2026.04.15. 15:13
Ezek is érdekelhetik