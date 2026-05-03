Negyedszer lesz FC Barcelona–Lyon döntő a női Bajnokok Ligájában

A katalánok az elődöntő első mérkőzésén 1–1-es döntetlent játszottak a Bayern München otthonában, vasárnap a hazai visszavágót pedig 4–2-re megnyerték. A franciák előbb 2–1-re kikaptak a címvédő Arsenal vendégeként, majd 3–1-re győztek.

A Barcelona eddigi mérlege hat döntős szereplésen három győzelem, a Lyon pedig 11 alkalommal játszott finálét, és nyolcat megnyert. A két csapat először 2019-ben a Groupama Arénában találkozott egymással BL-döntőben. A franciák akkor 4–1-re, 2022-ben 3–1-re nyertek, 2024-ben viszont 2–0-ra kikaptak a Barcelonától.

Az idei finálét május 23-án Oslóban játsszák.