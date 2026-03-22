Otthon vesztett rangadót a Lyon, hazai pályán kapott ki a Marseille is
Amilyen jól indult a Lyonnak a Monaco elleni rangadó, olyan rosszul végződött. Az OL az első félidő végén megszerezte a vezetést – a 42. percben Endrick passzát Pavel Sulc értékesítette –, s a hazaiak a játékrész hosszabbításában kétszer is növelhették volna az előnyüket, de Corentin Tolisso kapufát lőtt, a kipattanóból pedig Endrick sem tudott betalálni. A Real Madridtól kölcsönvett brazil csatár előtt a második félidőben is adódott ziccer – azzal sem tudott élni. Törvényszerű volt, hogy a kihagyott helyzeteket megbünteti a Monaco, és így is történt: Maghnes Akliouche akcióból, Folarin Balogun tizenegyesből volt eredményes. Az már csak a hab a tortán, hogy a 89. percben brutális belépő miatt Nicolás Tagliaficót leküldték a pályáról… 1–2
Az Arsenaltól kölcsönvett Ethan Nwaneri góljával szerzett vezetést odahaza az Olympique Marseille a Lille ellen, de az előny csak a második félidő elejéig tartott, ekkor Thomas Meunier egalizált. A folytatásban elvétve ugyan, de adódtak még gólhelyzetek, sőt, meg nem adott találat is, de úgy tűnt, nem változik az eredmény. Ám ekkor Meunier úgy döntött, jár neki a meccs legjobbja cím, s gólt rúgatott Olivier Giroud-val – a világbajnok veterán találata egyben azt jelentette, hogy a Lille visszaelőzte a tabellán a Monacót, s Európa-liga-indulást érő helyen áll. 1–2
Ciro Immobile góljával és Ajamu Szeko öngóljával az első félidő derekán három perc alatt tett szert kétgólos vezetésre a Paris FC a Le Havre vendéglátójaként – a normandiaiak védelmének jobb oldalán ezúttal is ott volt Loic Nego. A második játékrész elején Rudy Matondo brutalitása miatt emberhátrányba kerültek a hazaiak, s a kikötővárosiaktól Rassoul Ndiaye szép fejessel ki is használta a létszámfölényt. Ám ahelyett, hogy az emberfórban lévő Le Havre egyenlített volna, a párizsiak növelték az előnyt Alimani Gory révén. A végén Godson Kyeremeh még közelebb hozta ugyan a Le Havre-t, de az egyenlítésre már nem futotta a vendégeknek. 3–2
Nem született gól a Metz rennes-i vendégjátékán. A házigazdák mindent megtettek, hogy megnyerjék a találkozót, de nem tudtak túljárni a sereghajtó szenegáli kapusa, Pape Sy eszén, aki nyolc védésével az egész mezőny legjobbja volt. 0–0
Dehmaine Tabibou korai góljával szerzett vezetést a kiesőzónából menekülni igyekvő Nantes a Strasbourg ellen. A francia játékosnak megvolt a lehetősége rá, hogy saját és csapata góljainak számát még az első félidőben megduplázza, de kihagyta ziccerét, s a hosszabbításban Maximillian Oyedele briliáns szóló végén kiegyenlített. A második félidőt is a Nantes kezdte jobban, s Matthis Abline révén ismét előnybe kerültek a házigazdák, de a Starsbourg-nak erre is volt válasza Joaquín Panichelli révén, sőt, az argentin csatár a hosszabbítás második percében a győzelmet is kiharcolta csapatának. 2–3
FRANCIA LIGUE 1
27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lyon–Monaco 1–2 (Sulc 42., ill. Akliouche 62., Balogun 72. – 11-esből)
Kiállítva: Tagliafico (89., Lyon)
Marseille–Lille 1–2 (Nwaneri 43., ill. Meunier 49., Giroud 86.)
Paris FC–Le Havre 3–2 (Immobile 29., Szeko 33. – öngól, Gory 86., ill. R. Ndiaye 61., Kyeremeh 90+2.)
Rennes–Metz 0–0
Nantes–Strasbourg 2–3 (Tabibou 6., Abline 53., ill. Oyedele 45+2., Panichelli 78., 90+2.)
Szombaton játszották
Toulouse–Lorient 1–0 (Emersonn 82.)
Auxerre–Brest 3–0 (Okoh 24., 57., Namaso 69.)
Kiállítva: Léon (6., Auxerre)
Nice–Paris SG 0–4 (Nuno Mendes 42. – 11-esből, D. Doué 49., D. Fernández 81., Zaïre-Emery 85.)
Kiállítva: Ndayishimiye (61., Nice)
Pénteken játszották
Lens–Angers 5–1 (Thauvin 13., Édouard 25., 48., M. Sangaré 39., Udol 72., ill. Machine 62.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|26
|19
|3
|4
|58–22
|+36
|60
|2. Lens
|27
|19
|2
|6
|54–24
|+30
|59
|3. Marseille
|27
|15
|4
|8
|51–34
|+17
|49
|4. Lyon
|27
|14
|5
|8
|40–29
|+11
|47
|5. Lille
|27
|14
|5
|8
|42–34
|+8
|47
|6. Monaco
|27
|14
|4
|9
|47–38
|+9
|46
|7. Rennes
|27
|12
|8
|7
|43–37
|+6
|44
|8. Strasbourg
|27
|11
|7
|9
|43–33
|+10
|40
|9. Toulouse
|27
|10
|7
|10
|38–32
|+6
|37
|10. Lorient
|27
|9
|10
|8
|37–41
|–4
|37
|11. Brest
|27
|10
|6
|11
|34–39
|–5
|36
|12. Angers
|27
|9
|5
|13
|24–37
|–13
|32
|13. Paris FC
|27
|7
|10
|10
|31–40
|–9
|31
|14. Le Havre
|27
|6
|9
|12
|22–35
|–13
|27
|15. Nice
|27
|7
|6
|14
|32–51
|–19
|27
|16. Auxerre
|27
|5
|7
|15
|22–36
|–14
|22
|17. Nantes
|26
|4
|5
|17
|24–45
|–21
|17
|18. Metz
|27
|3
|5
|19
|25–60
|–35
|14