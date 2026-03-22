Otthon vesztett rangadót a Lyon, hazai pályán kapott ki a Marseille is

Amilyen jól indult a Lyonnak a Monaco elleni rangadó, olyan rosszul végződött. Az OL az első félidő végén megszerezte a vezetést – a 42. percben Endrick passzát Pavel Sulc értékesítette –, s a hazaiak a játékrész hosszabbításában kétszer is növelhették volna az előnyüket, de Corentin Tolisso kapufát lőtt, a kipattanóból pedig Endrick sem tudott betalálni. A Real Madridtól kölcsönvett brazil csatár előtt a második félidőben is adódott ziccer – azzal sem tudott élni. Törvényszerű volt, hogy a kihagyott helyzeteket megbünteti a Monaco, és így is történt: Maghnes Akliouche akcióból, Folarin Balogun tizenegyesből volt eredményes. Az már csak a hab a tortán, hogy a 89. percben brutális belépő miatt Nicolás Tagliaficót leküldték a pályáról… 1–2

Az Arsenaltól kölcsönvett Ethan Nwaneri góljával szerzett vezetést odahaza az Olympique Marseille a Lille ellen, de az előny csak a második félidő elejéig tartott, ekkor Thomas Meunier egalizált. A folytatásban elvétve ugyan, de adódtak még gólhelyzetek, sőt, meg nem adott találat is, de úgy tűnt, nem változik az eredmény. Ám ekkor Meunier úgy döntött, jár neki a meccs legjobbja cím, s gólt rúgatott Olivier Giroud-val – a világbajnok veterán találata egyben azt jelentette, hogy a Lille visszaelőzte a tabellán a Monacót, s Európa-liga-indulást érő helyen áll. 1–2

Ciro Immobile góljával és Ajamu Szeko öngóljával az első félidő derekán három perc alatt tett szert kétgólos vezetésre a Paris FC a Le Havre vendéglátójaként – a normandiaiak védelmének jobb oldalán ezúttal is ott volt Loic Nego. A második játékrész elején Rudy Matondo brutalitása miatt emberhátrányba kerültek a hazaiak, s a kikötővárosiaktól Rassoul Ndiaye szép fejessel ki is használta a létszámfölényt. Ám ahelyett, hogy az emberfórban lévő Le Havre egyenlített volna, a párizsiak növelték az előnyt Alimani Gory révén. A végén Godson Kyeremeh még közelebb hozta ugyan a Le Havre-t, de az egyenlítésre már nem futotta a vendégeknek. 3–2

Nem született gól a Metz rennes-i vendégjátékán. A házigazdák mindent megtettek, hogy megnyerjék a találkozót, de nem tudtak túljárni a sereghajtó szenegáli kapusa, Pape Sy eszén, aki nyolc védésével az egész mezőny legjobbja volt. 0–0

Dehmaine Tabibou korai góljával szerzett vezetést a kiesőzónából menekülni igyekvő Nantes a Strasbourg ellen. A francia játékosnak megvolt a lehetősége rá, hogy saját és csapata góljainak számát még az első félidőben megduplázza, de kihagyta ziccerét, s a hosszabbításban Maximillian Oyedele briliáns szóló végén kiegyenlített. A második félidőt is a Nantes kezdte jobban, s Matthis Abline révén ismét előnybe kerültek a házigazdák, de a Starsbourg-nak erre is volt válasza Joaquín Panichelli révén, sőt, az argentin csatár a hosszabbítás második percében a győzelmet is kiharcolta csapatának. 2–3

FRANCIA LIGUE 1

27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lyon–Monaco 1–2 (Sulc 42., ill. Akliouche 62., Balogun 72. – 11-esből)

Kiállítva: Tagliafico (89., Lyon)

Marseille–Lille 1–2 (Nwaneri 43., ill. Meunier 49., Giroud 86.)

Paris FC–Le Havre 3–2 (Immobile 29., Szeko 33. – öngól, Gory 86., ill. R. Ndiaye 61., Kyeremeh 90+2.)

Rennes–Metz 0–0

Nantes–Strasbourg 2–3 (Tabibou 6., Abline 53., ill. Oyedele 45+2., Panichelli 78., 90+2.)

Szombaton játszották

Toulouse–Lorient 1–0 (Emersonn 82.)

Auxerre–Brest 3–0 (Okoh 24., 57., Namaso 69.)

Kiállítva: Léon (6., Auxerre)

Nice–Paris SG 0–4 (Nuno Mendes 42. – 11-esből, D. Doué 49., D. Fernández 81., Zaïre-Emery 85.)

Kiállítva: Ndayishimiye (61., Nice)

Pénteken játszották

Lens–Angers 5–1 (Thauvin 13., Édouard 25., 48., M. Sangaré 39., Udol 72., ill. Machine 62.)