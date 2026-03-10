Újabb edzőváltás a brazil bajnokságban: a Sao Paulo másodszor is elküldte Hernán Crespót
Hernán Crespo már másodszor kénytelen idő előtt távozni a patinás csapattól; 2021-ben állami bajnokságot nyert az SPFC-vel, nyolc hónap után mégis elköszöntek tőle.
A csapat pillanatnyilag négy forduló után három győzelemmel és egy döntetlennel a második helyen áll az országos bajnokságban, de ez nem ellensúlyozza az egy héttel ezelőtti fájdalmas vereséget, a Palmeiras elleni 1–2-t a paulista bajnokság elődöntőjében (a nagy rivális később elhódította a serleget) – decemberig szóló megállapodását felbontották.
A Parma, az Inter és a Chelsea korábbi gólvágója júniusban lett a hatszoros országos és 22-szeres állami bajnok SPFC vezetőedzője, 46 mérkőzésen 21 győzelem, hét döntetlen és 18 vereség a mérlege.
A brazil országos bajnokság 2026-os kiírása január végén kezdődött, és a Sao Paulo már az ötödik csapat, amelyiknél vezetőedzőt cserélnek.