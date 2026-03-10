Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL: Atalanta–Bayern München 0–3, Atlético Madrid–Tottenham 4–0, Newcastle–Barcelona 0–0

Újabb edzőváltás a brazil bajnokságban: a Sao Paulo másodszor is elküldte Hernán Crespót

K. Zs.K. Zs.
2026.03.10. 12:09
Hernán Crespo egy tavalyi bajnoki meccsen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Hernán Crespo Sao Paulo FC brazil foci
A brazil labdarúgó-bajnokságban szereplő Sao Paulo FC hétfőn menesztette argentin vezetőedzőjét, Hernán Crespót.

Hernán Crespo már másodszor kénytelen idő előtt távozni a patinás csapattól; 2021-ben állami bajnokságot nyert az SPFC-vel, nyolc hónap után mégis elköszöntek tőle.

A csapat pillanatnyilag négy forduló után három győzelemmel és egy döntetlennel a második helyen áll az országos bajnokságban, de ez nem ellensúlyozza az egy héttel ezelőtti fájdalmas vereséget, a Palmeiras elleni 1–2-t a paulista bajnokság elődöntőjében (a nagy rivális később elhódította a serleget) – decemberig szóló megállapodását felbontották.

A Parma, az Inter és a Chelsea korábbi gólvágója júniusban lett a hatszoros országos és 22-szeres állami bajnok SPFC vezetőedzője, 46 mérkőzésen 21 győzelem, hét döntetlen és 18 vereség a mérlege.

A brazil országos bajnokság 2026-os kiírása január végén kezdődött, és a Sao Paulo már az ötödik csapat, amelyiknél vezetőedzőt cserélnek.


 

 

Hernán Crespo Sao Paulo FC brazil foci
Legfrissebb hírek

Francia és görög bajnok is volt a Flamengo új vezetőedzője

Minden más foci
2026.03.05. 11:18

Fontos év, visszavonulással? Neymar egyelőre a sikeres visszatérésnek örül

Minden más foci
2026.02.20. 12:14

Két lábbal ráállt a labdára, a Depay-szabály értelmében meg is büntették – videó

Minden más foci
2026.01.27. 12:45

Komplikációkkal terhelt szívműtéten esett át Roberto Carlos

Minden más foci
2025.12.31. 14:22

Olasz hadvezérrel indul az ostrom a hatodikért – zajos év után újra világbajnok lenne Brazília az Egyesült Államokban

Minden más foci
2025.12.27. 09:58

Ilyet még nem látott: nyomkövetővel a lábán lépett pályára a börtönből szabadult brazil futballista

Minden más foci
2025.12.02. 16:06

Brazília: rosszul lett a teszten Oscar, abbahagyhatja a futballt

Minden más foci
2025.11.12. 10:36

Megható üzenetet kapott fiától Neymar a katasztrofális vereség után

Minden más foci
2025.08.18. 18:02
Ezek is érdekelhetik