Ligue 1: kikapott a városi vetélytárstól a PSG, Dembélé megsérült

Az utolsó fordulóban is szolgált izgalmakkal a francia első osztályú labdarúgó-bajnokság. Talán az egyik legfontosabb hír, hogy a hazaiak 2–1-es sikerével végződő Paris FC–Paris Saint Germain mérkőzés 27. percében le kellett cserélni Ousmane Dembélét – feltehetően combizomsérülés miatt –, egyelőre nem tudni, az aranylabdás játékosnak mennyit kell kihagynia. A sérülés mindenesetre nemcsak a BL-döntőre készülő fővárosiakat, hanem a világbajnoki címről álmodozó francia válogatottat is érzékenyen érintheti.

Nagyon megverte idegenben Lyont a második helyezett Lens, amely válasz nélküli négyessel „kedveskedett” a házigazdáknak, miközben a Strasbourg háromgólos hátrányból fordított, és nyert 5–4-re otthon a Monaco ellen. Az utolsó bő negyedórára beszálló Loic Negóval a soraiban idegenben győzött 2–0-ra a Le Havre, és meghosszabbította tagságát az élvonalban, az Olympique Marseille pedig a Rennes-t múlta felül 3–1-re.

A PSG és a Lens mellett a Lille jutott be a Bajnokok Ligája csoportkörébe, BL-selejtezőt játszik a Lyon, az Európa-ligában indul a Marseille, míg a Rennes a Konferencialigában próbálhatja ki magát. Már korábban eldőlt, hogy a Metz és a Nantes a másodosztályban folytatja ősztől, a Nice pedig osztályozóra kényszerült.

FRANCIA LIGUE 1

34. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Brest–Angers 1–1 (Del Castillo 55., ill. Szbai 60.)

Lille–Auxerre 0–2 (Sinayoko 32., 90.)

Lorient–Le Havre 0–2 (Faye 33. – öngól, Soumaré 62.)

Lyon–Lens 0–4 (W. Said 20., 32., Sotoca 45+1., Thauvin 54.)

Olympique Marseille–Rennes 3–1 (Höjbjerg 2., Guiri 10., Aubameyang 55., ill. Lepaul 84.)

Nice–Metz 0–0

Paris FC–Paris SG 2–1 (Gory 76., 90+4., ill. Barcola 50.)

Strasbourg–Monaco 5–4 (Godó 34., 85., D. Moreira 58., Nanasi 61., 72., ill. L. Camara 10., 42., Fati 45+2., Doukoure 57. – öngól)

A Nantes–Toulouse mérkőzés nézőtéri rendbontás miatt félbeszakadt.