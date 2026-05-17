Ligue 1: kikapott a városi vetélytárstól a PSG, Dembélé megsérült

2026.05.17. 23:16
Lehetséges, hogy Ousmane Dembélé hosszabb időre kidőlt (Fotó: Getty Images)
A 34. fordulóval véget ért a francia első osztályú labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os idénye – igaz, a Nantes–Toulouse mérkőzés nézőtéri rendbontás miatt félbeszakadt, vagyis emiatt hivatalosan még nincs végeredmény. A PSG és a Lens mellett a Lille jutott be a Bajnokok Ligája csoportkörébe, BL-selejtezőt játszik a Lyon, az Európa-ligában indul a Marseille, míg a Rennes a Konferencialigában próbálhatja ki magát. A Loic Negót is soraiban tudó Le Havre benn maradt, a búcsúzó Nantes és Metz mellett a Nice kényszerül osztályozóra.

Az utolsó fordulóban is szolgált izgalmakkal a francia első osztályú labdarúgó-bajnokság. Talán az egyik legfontosabb hír, hogy a hazaiak 2–1-es sikerével végződő Paris FC–Paris Saint Germain mérkőzés 27. percében le kellett cserélni Ousmane Dembélét – feltehetően combizomsérülés miatt –, egyelőre nem tudni, az aranylabdás játékosnak mennyit kell kihagynia. A sérülés mindenesetre nemcsak a BL-döntőre készülő fővárosiakat, hanem a világbajnoki címről álmodozó francia válogatottat is érzékenyen érintheti.

Nagyon megverte idegenben Lyont a második helyezett Lens, amely válasz nélküli négyessel „kedveskedett” a házigazdáknak, miközben a Strasbourg háromgólos hátrányból fordított, és nyert 5–4-re otthon a Monaco ellen. Az utolsó bő negyedórára beszálló Loic Negóval a soraiban idegenben győzött 2–0-ra a Le Havre, és meghosszabbította tagságát az élvonalban, az Olympique Marseille pedig a Rennes-t múlta felül 3–1-re.

FRANCIA LIGUE 1
34. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Brest–Angers 1–1 (Del Castillo 55., ill. Szbai 60.)
Lille–Auxerre 0–2 (Sinayoko 32., 90.)
Lorient–Le Havre 0–2 (Faye 33. – öngól, Soumaré 62.)
Lyon–Lens 0–4 (W. Said 20., 32., Sotoca 45+1., Thauvin 54.)
Olympique Marseille–Rennes 3–1 (Höjbjerg 2., Guiri 10., Aubameyang 55., ill. Lepaul 84.)
Nice–Metz 0–0
Paris FC–Paris SG 2–1 (Gory 76., 90+4., ill. Barcola 50.)
Strasbourg–Monaco 5–4 (Godó 34., 85., D. Moreira 58., Nanasi 61., 72., ill. L. Camara 10., 42., Fati 45+2., Doukoure 57. – öngól)
A Nantes–Toulouse mérkőzés nézőtéri rendbontás miatt félbeszakadt.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Paris SG34244674–29+45 76 
2. Lens34224866–35+31 70 
3. Lille34187952–37+15 61 
4. Lyon341861053–40+13 60 
5. Marseille341851163–45+18 59 
6. Rennes34178959–50+9 59 
7. Monaco341661260–54+6 54 
8. Strasbourg341581158–47+11 53 
9. Lorient3411121148–51–3 45 
10. Toulouse331281347–46+1 44 
11. Paris FC3411111247–50–3 44 
12. Brest341091543–55–12 39 
13. Angers34991629–48–19 36 
14. Le Havre347141332–44–12 35 
15. Auxerre348101634–44–10 34 
16. Nice347111637–60–23 32 
17. Nantes33582029–52–23 23 
18. Metz34382332–76–44 17 

 

 

Olympique Lyon Ligue 1 Paris SG Olympique Marseille
