Ligue 1: kikapott a városi vetélytárstól a PSG, Dembélé megsérült
Az utolsó fordulóban is szolgált izgalmakkal a francia első osztályú labdarúgó-bajnokság. Talán az egyik legfontosabb hír, hogy a hazaiak 2–1-es sikerével végződő Paris FC–Paris Saint Germain mérkőzés 27. percében le kellett cserélni Ousmane Dembélét – feltehetően combizomsérülés miatt –, egyelőre nem tudni, az aranylabdás játékosnak mennyit kell kihagynia. A sérülés mindenesetre nemcsak a BL-döntőre készülő fővárosiakat, hanem a világbajnoki címről álmodozó francia válogatottat is érzékenyen érintheti.
Nagyon megverte idegenben Lyont a második helyezett Lens, amely válasz nélküli négyessel „kedveskedett” a házigazdáknak, miközben a Strasbourg háromgólos hátrányból fordított, és nyert 5–4-re otthon a Monaco ellen. Az utolsó bő negyedórára beszálló Loic Negóval a soraiban idegenben győzött 2–0-ra a Le Havre, és meghosszabbította tagságát az élvonalban, az Olympique Marseille pedig a Rennes-t múlta felül 3–1-re.
A PSG és a Lens mellett a Lille jutott be a Bajnokok Ligája csoportkörébe, BL-selejtezőt játszik a Lyon, az Európa-ligában indul a Marseille, míg a Rennes a Konferencialigában próbálhatja ki magát. Már korábban eldőlt, hogy a Metz és a Nantes a másodosztályban folytatja ősztől, a Nice pedig osztályozóra kényszerült.
FRANCIA LIGUE 1
34. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Brest–Angers 1–1 (Del Castillo 55., ill. Szbai 60.)
Lille–Auxerre 0–2 (Sinayoko 32., 90.)
Lorient–Le Havre 0–2 (Faye 33. – öngól, Soumaré 62.)
Lyon–Lens 0–4 (W. Said 20., 32., Sotoca 45+1., Thauvin 54.)
Olympique Marseille–Rennes 3–1 (Höjbjerg 2., Guiri 10., Aubameyang 55., ill. Lepaul 84.)
Nice–Metz 0–0
Paris FC–Paris SG 2–1 (Gory 76., 90+4., ill. Barcola 50.)
Strasbourg–Monaco 5–4 (Godó 34., 85., D. Moreira 58., Nanasi 61., 72., ill. L. Camara 10., 42., Fati 45+2., Doukoure 57. – öngól)
A Nantes–Toulouse mérkőzés nézőtéri rendbontás miatt félbeszakadt.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|34
|24
|4
|6
|74–29
|+45
|76
|2. Lens
|34
|22
|4
|8
|66–35
|+31
|70
|3. Lille
|34
|18
|7
|9
|52–37
|+15
|61
|4. Lyon
|34
|18
|6
|10
|53–40
|+13
|60
|5. Marseille
|34
|18
|5
|11
|63–45
|+18
|59
|6. Rennes
|34
|17
|8
|9
|59–50
|+9
|59
|7. Monaco
|34
|16
|6
|12
|60–54
|+6
|54
|8. Strasbourg
|34
|15
|8
|11
|58–47
|+11
|53
|9. Lorient
|34
|11
|12
|11
|48–51
|–3
|45
|10. Toulouse
|33
|12
|8
|13
|47–46
|+1
|44
|11. Paris FC
|34
|11
|11
|12
|47–50
|–3
|44
|12. Brest
|34
|10
|9
|15
|43–55
|–12
|39
|13. Angers
|34
|9
|9
|16
|29–48
|–19
|36
|14. Le Havre
|34
|7
|14
|13
|32–44
|–12
|35
|15. Auxerre
|34
|8
|10
|16
|34–44
|–10
|34
|16. Nice
|34
|7
|11
|16
|37–60
|–23
|32
|17. Nantes
|33
|5
|8
|20
|29–52
|–23
|23
|18. Metz
|34
|3
|8
|23
|32–76
|–44
|17