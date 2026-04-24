Marca: Endrick szörnyeteg üzemmódba kapcsolt
„Endrick semmitől sem ijed meg. Sem a Parc des Princes-től, sem a PSG-től” – méltatta az Olympique Lyon brazil támadóját a Marca, miután a szupertehetséges tinédzser múlt vasárnap góljával és gólpasszával „kivégezte” a bajnoki és BL-címvédő Paris Saint-Germaint. „Endrick aktiválta a szörnyeteg üzemmódot” – harsogja címében a tekintélyes spanyol sportlap.
A Marca megemlíti: a Real Madridtól kölcsönkapott 19 éves játékos Franciaországban valósággal lubickol, ami a királyi gárda szempontjából több mint ígéretes. Nemcsak a gólokat és gólpasszokat tekintve – jegyzi meg a cikkíró, Joel del Río –, hanem azért is, mert Endrick hozzáállása edzője, Paulo Fonseca szerint is pozitívan változott. Futballja érettebb lett, jobban olvassa a játékot, többet tesz hozzá a védekezéshez, s a szerző azt is kiemeli: alig négy hónap elteltével folyékonyan nyilatkozott franciául a PSG legyőzése után.
„Sokat dolgoztam azért, hogy gólt szerezzek, gólpasszt adjak és a védekezésből is kivegyem a részem” – mondta a televíziós interjúban Endrick, akinek Paulo Fonseca szerint a kezdeti sikerek után adódtak problémák a hozzáállásával, s a kispadra került, de visszaszerezte helyét a kezdőben.
„Nincs semmi bajom az edzővel – fogalmazott ennek kapcsán a brazil válogatott játékos. – Nem dühít fel az ilyesmi, a munkámra koncentrálok, és arra törekszem, hogy a játékom beszéljen helyettem.”
Endricknek mindenesetre jelentős szerepe van abban, hogy a bajnokságban jelenleg a 4. helyen álló Lyon azért küzdhet, hogy hatéves szünet után visszatérjen a Bajnokok Ligájába. A brazil tini debütáló meccsén 42 perc után talált a kapuba, első mesterhármasát pedig a harmadikon szerezte, s eddig összesen 7 gól és 7 gólpassz fűződik a nevéhez.
Nem csoda tehát, hogy a brazil csodagyereket a nyáron tárt karokkal várják vissza a Realhoz, és azon a poszton számítanának rá, amelyen jelenleg is játszik: a jobb szélen. Ott jobban érvényesül gyorsasága és cselezőkészsége, s könnyen lehet, hogy a sikeres lyoni kölcsönjáték megnyitja számára az utat a kezdőcsapatba Madridban és a brazil válogatottban is.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|29
|21
|3
|5
|65–25
|+40
|66
|2. Lens
|29
|20
|2
|7
|57–29
|+28
|62
|3. Lille
|30
|16
|6
|8
|49–34
|+15
|54
|4. Lyon
|30
|16
|6
|8
|44–30
|+14
|54
|5. Rennes
|30
|15
|8
|7
|52–41
|+11
|53
|6. Marseille
|30
|16
|4
|10
|55–39
|+16
|52
|7. Monaco
|30
|15
|5
|10
|52–45
|+7
|50
|8. Strasbourg
|29
|12
|7
|10
|46–37
|+9
|43
|9. Lorient
|30
|10
|11
|9
|40–44
|–4
|41
|10. Paris FC
|30
|9
|11
|10
|39–43
|–4
|38
|11. Toulouse
|30
|10
|7
|13
|41–42
|–1
|37
|12. Brest
|29
|10
|7
|12
|38–44
|–6
|37
|13. Angers
|30
|9
|7
|14
|26–40
|–14
|34
|14. Le Havre
|30
|6
|12
|12
|25–38
|–13
|30
|15. Nice
|30
|7
|8
|15
|34–55
|–21
|29
|16. Auxerre
|30
|5
|10
|15
|25–39
|–14
|25
|17. Nantes
|30
|4
|8
|18
|25–49
|–24
|20
|18. Metz
|30
|3
|6
|21
|27–66
|–39
|15