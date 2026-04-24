Marca: Endrick szörnyeteg üzemmódba kapcsolt

2026.04.24. 13:44
Endrick a PSG elleni gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)
Bár az Olympique Lyon a Paris Saint-Germain elleni 2–1-es idegenbeli sikerét múlt vasárnap aratta, a Marca azóta sem győzi dicsérni a franciák Real Madridtól kölcsönvett brazil csatárát, Endricket, aki góljával és gólpasszával eldöntötte a rangadót a Parc des Princes-ben.

„Endrick semmitől sem ijed meg. Sem a Parc des Princes-től, sem a PSG-től” – méltatta az Olympique Lyon brazil támadóját a Marca, miután a szupertehetséges tinédzser múlt vasárnap góljával és gólpasszával „kivégezte” a bajnoki és BL-címvédő Paris Saint-Germaint. „Endrick aktiválta a szörnyeteg üzemmódot”  harsogja címében a tekintélyes spanyol sportlap.

A Marca megemlíti: a Real Madridtól kölcsönkapott 19 éves játékos Franciaországban valósággal lubickol, ami a királyi gárda szempontjából több mint ígéretes. Nemcsak a gólokat és gólpasszokat tekintve – jegyzi meg a cikkíró, Joel del Río –, hanem azért is, mert Endrick hozzáállása edzője, Paulo Fonseca szerint is pozitívan változott. Futballja érettebb lett, jobban olvassa a játékot, többet tesz hozzá a védekezéshez, s a szerző azt is kiemeli: alig négy hónap elteltével folyékonyan nyilatkozott franciául a PSG legyőzése után.

„Sokat dolgoztam azért, hogy gólt szerezzek, gólpasszt adjak és a védekezésből is kivegyem a részem” – mondta a televíziós interjúban Endrick, akinek Paulo Fonseca szerint a kezdeti sikerek után adódtak problémák a hozzáállásával, s a kispadra került, de visszaszerezte helyét a kezdőben. 

„Nincs semmi bajom az edzővel – fogalmazott ennek kapcsán a brazil válogatott játékos. – Nem dühít fel az ilyesmi, a munkámra koncentrálok, és arra törekszem, hogy a játékom beszéljen helyettem.”

Endricknek mindenesetre jelentős szerepe van abban, hogy a bajnokságban jelenleg a 4. helyen álló Lyon azért küzdhet, hogy hatéves szünet után visszatérjen a Bajnokok Ligájába. A brazil tini debütáló meccsén 42 perc után talált a kapuba, első mesterhármasát pedig a harmadikon szerezte, s eddig összesen 7 gól és 7 gólpassz fűződik a nevéhez.

Nem csoda tehát, hogy a brazil csodagyereket a nyáron tárt karokkal várják vissza a Realhoz, és azon a poszton számítanának rá, amelyen jelenleg is játszik: a jobb szélen. Ott jobban érvényesül gyorsasága és cselezőkészsége, s könnyen lehet, hogy a sikeres lyoni kölcsönjáték megnyitja számára az utat a kezdőcsapatba Madridban és a brazil válogatottban is.

AZ ÁLLÁS 
1. Paris SG29213565–25+40 66 
2. Lens29202757–29+28 62 
3. Lille30166849–34+15 54 
4. Lyon30166844–30+14 54 
5. Rennes30158752–41+11 53 
6. Marseille301641055–39+16 52 
7. Monaco301551052–45+7 50 
8. Strasbourg291271046–37+9 43 
9. Lorient301011940–44–4 41 
10. Paris FC309111039–43–4 38 
11. Toulouse301071341–42–1 37 
12. Brest291071238–44–6 37 
13. Angers30971426–40–14 34 
14. Le Havre306121225–38–13 30 
15. Nice30781534–55–21 29 
16. Auxerre305101525–39–14 25 
17. Nantes30481825–49–24 20 
18. Metz30362127–66–39 15 

 

 

