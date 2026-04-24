Marca: Endrick szörnyeteg üzemmódba kapcsolt

„Endrick semmitől sem ijed meg. Sem a Parc des Princes-től, sem a PSG-től” – méltatta az Olympique Lyon brazil támadóját a Marca, miután a szupertehetséges tinédzser múlt vasárnap góljával és gólpasszával „kivégezte” a bajnoki és BL-címvédő Paris Saint-Germaint. „Endrick aktiválta a szörnyeteg üzemmódot” – harsogja címében a tekintélyes spanyol sportlap.

A Marca megemlíti: a Real Madridtól kölcsönkapott 19 éves játékos Franciaországban valósággal lubickol, ami a királyi gárda szempontjából több mint ígéretes. Nemcsak a gólokat és gólpasszokat tekintve – jegyzi meg a cikkíró, Joel del Río –, hanem azért is, mert Endrick hozzáállása edzője, Paulo Fonseca szerint is pozitívan változott. Futballja érettebb lett, jobban olvassa a játékot, többet tesz hozzá a védekezéshez, s a szerző azt is kiemeli: alig négy hónap elteltével folyékonyan nyilatkozott franciául a PSG legyőzése után.

„Sokat dolgoztam azért, hogy gólt szerezzek, gólpasszt adjak és a védekezésből is kivegyem a részem” – mondta a televíziós interjúban Endrick, akinek Paulo Fonseca szerint a kezdeti sikerek után adódtak problémák a hozzáállásával, s a kispadra került, de visszaszerezte helyét a kezdőben.

„Nincs semmi bajom az edzővel – fogalmazott ennek kapcsán a brazil válogatott játékos. – Nem dühít fel az ilyesmi, a munkámra koncentrálok, és arra törekszem, hogy a játékom beszéljen helyettem.”

Endricknek mindenesetre jelentős szerepe van abban, hogy a bajnokságban jelenleg a 4. helyen álló Lyon azért küzdhet, hogy hatéves szünet után visszatérjen a Bajnokok Ligájába. A brazil tini debütáló meccsén 42 perc után talált a kapuba, első mesterhármasát pedig a harmadikon szerezte, s eddig összesen 7 gól és 7 gólpassz fűződik a nevéhez.

Nem csoda tehát, hogy a brazil csodagyereket a nyáron tárt karokkal várják vissza a Realhoz, és azon a poszton számítanának rá, amelyen jelenleg is játszik: a jobb szélen. Ott jobban érvényesül gyorsasága és cselezőkészsége, s könnyen lehet, hogy a sikeres lyoni kölcsönjáték megnyitja számára az utat a kezdőcsapatba Madridban és a brazil válogatottban is.

🚨 Achraf Hakimi was furious with Endrick: "I wanted him to stop agitating the fans and focus on football, especially since he's such a good player." 😤



Endrick sparked the tension by dancing in front of the PSG fans. 🕺🇧🇷 (@ligue1plus)pic.twitter.com/E4B12FDAFv — Dribble (@dribble_sports) April 20, 2026