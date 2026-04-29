Túl az ijesztő sérülésen – Knoester lett az idény legjobbja az Aberdeennél

Az idényben eddig 32 tétmérkőzésen pályára lépő Mats Knoester a klub legjobb férfijátékosa lett mind a drukkerek, mind a csapattársak szavazásán. A dupla győzelemről szóló beszámolót az Üllői 129 szúrta ki.

Knoester 2025 elején érkezett az Aberdeenhez, és első idénye végén részese volt a klubtörténet nyolcadik Skót Kupa-diadalának. Aztán a 2025–2026-os kiírás a csapatnak is, neki is küzdelmesebb volt: az Aberdeen nem jutott be a skót bajnokság felsőházi rájátszásába, csak a 7–12. helyért küzdhet (kiesni már nem fog), a kupából a negyeddöntőben kiesett, Knoester pedig január utolsó napján, a Kilmarnock elleni bajnokin olyan szerencsétlenül ért földet, hogy nyak- és fejsérülése miatt majdnem három hónapig harcképtelen volt.

A közönség és a társak elismerését kiegyensúlyozott teljesítményével kivívó holland védő a hétvégén tért vissza, éppen a Kilmarnock ellen: a 72. percben állt be csereként az 1–0-ra megnyert mérkőzésen.