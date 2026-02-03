Korábbi újpesti csatárral erősített a Diósgyőr – hivatalos

„Szerettünk volna még egy, a támadásban több poszton is bevethető játékossal bővíteni a keretet – nyilatkozta a klubhonlapon Kovács Zoltán, DVTK sportigazgatója. – Már a felkészülés idején is vártuk Peter Ambrose-t, ám adminisztratív akadályok miatt végül most tudott jönni a gyors, atletikus, erős felépítésű támadó, aki még mindig fiatal. Egy komoly bajnokságból érkezik, még ha ott kevesebb játékpercet is kapott, mint azt tervezte, de tavasszal Diósgyőrben ismét megmutathatja a tudását.”

„Amikor először keresett meg a DVTK, egyből Bright Edomwonyi jutott eszembe a klubról, akit még Nigériából ismerek, és szép időszakot töltött el itt. Persze az is beugrott, hogy két gólt is szereztem a Diósgyőr ellen – idézte fel Peter Ambrose. – Most visszatérek Magyarországra, mert kihívást jelent, hogy ismét megmutassam a képességeimet. Legjobban a támadósor közepén szeretek játszani, de ha két csatárral állunk fel, azt is meg tudom oldani. Mindenekelőtt az a célom, hogy a tőlem telhető legjobb módon a pályán segítsek a csapatnak és a klubnak. És majd a bajnokság végén meglátjuk, hogy meddig jutunk el.”

A 23 éves Ambrose az előző idényben Skót Kupát nyert az Aberdeennel, 2025–2026-ban viszont egy percet sem játszott a csapatban.

A nigériai támadó 45 mérkőzésen tíz gólt szerzett az Újpest színeiben az NB I-ben. Ő az ötödik téli érkezője a DVTK-nak Lirim Kastrati, Lamin Colley, Pető Milán és Varga Zétény után.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)

Kölcsönbe érkezők: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen FC – Skócia), Lamin Colley (gambiai, Puskás Akadémia FC), Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC, az ősszel kooperációs kölcsönben: Soroksár SC)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencvárosi TC), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)

Kölcsönbe távozók: Jurek Gábor (MTK Budapest)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC, onnan kölcsönbe BVSC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –